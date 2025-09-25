Üçüncü sürgün çay için annelerine yardıma geldiler

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Erkan Hacıfazlıoğlu ve kardeşi İstanbul Üniversitesi'nde profesör Hasan Hacıfazlıoğlu köylerine çay toplamaya gitti. Suçatı Köyü'nde doğup büyüyen kardeşler, ilkokulu köylerinde bitirdiler. Ortaokulu köylerine 5 km uzaklıktaki Yücehisar Ortaokulu'nda, liseyi de Pazar Lisesi'nde okudular. İlkokul ve ortaokula yağmurda karda yürüyerek giden kardeşler, "Biz her şeyimizi bu çaya borçluyuz, ilk işimiz çay toplamak" dediler.

“HALEN RÜYALARIMIN ÇOĞUNU KÖYÜMDEN GÖRÜRÜM”

Erkan Hacıfazlıoğlu çay toplamaya nasıl zaman bulabildiğini şu sözlerle anlattı: "Benim doğduğum, büyüdüğüm toprak burası. Bir sonbahar akşamı köyde doğdum, annem günboyu tarlada çalıştı ve akşam beni doğurdu. Beni doğurtan ebe Asife teyze annemin de ebesi. Okuma yazma bilmeyen köylü bir kadın benim ebem. Nerden nereye. Ben köylü çocuğuyum, devletimizin imkanlarıyla parasız okullarda okudum, devletimin yurtlarında kaldım. İlimi, ilçemi, köyümü çok seviyorum. Halen rüyalarımın çoğunu köyümden görürüm. Gece uyuyunca bir anda köyümde gözümü açar ve rüyamda buralarda dolaşırım. Benim ruhum buralarda gezer...

Ocak ayında babamı kaybettim. Annem köyde yalnız yaşıyor, köyden kopamıyor. 3 erkek kardeşiz ama hepimiz mecburiyetten gurbetteyiz. Ağabeyim Zafer, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu, İstanbul'da yaşıyor. Ben Mülkiye Mektebi mezunuyum, Ankara'da yaşıyorum. Kardeşim Hasan ise İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu, şu an İstanbul Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapmakta. Annem her telefon açtığımızda 'üç çocuk büyüttüm ama hiçbiri yanımda değil' diye yakınır. Annem bizim yanımıza gelmez, 'Siz gelin' der. Annem köyde doğdu, köyde büyüdü ve köyde yaşıyor, büyük şehiri sevmiyor, mapushane gibi geliyor. Biz de annemizi yalnız bırakmamak için onun mutlu olduğu işleri yaparak, annemizle çalışarak onu mutlu etmeye çalışıyoruz. Ne de olsa çay toplamak bizim asli işimiz, çaydan elde ettiğimiz gelirle kimseye muhtaç olmadan okuduk, bizim için çay yaprağı kutsaldır..." "HERKES KÖYÜNE, BAĞINA, BAHÇESİNE SAHİP ÇIKSIN" Prof. Dr. Doktor Hasan Hacıfazlıoğlu doğduğu topraklar için şunları söyledi: "3 hafta önce anneme yardım etmek için köye geldim. Her yaz çay zamanı gelir anneme yardım ederim. Ağabeylerim gibi ben de gurbetteyim. Annem bizim yanımıza gelmiyor, biz onun yanına gidiyoruz ve çocukluğumuzdaki gibi annemize çay toplayarak yardım ediyoruz. Biz çay toplayınca annem çok mutlu oluyor. Onun mutluluğu bizi de mutlu ediyor. Herkes köyüne, bağına, bahçesine sahip çıksın. En son geleceğimiz yer burası olacak, atalarımızın yanına gömüleceğiz. Doğduğumuz bu topraklar kutsal topraklar... Bu topraklarda doğduk, bu topraklarda karnımızı doyurduk, en güzel günlerimiz bu topraklarda geçti..."

ERKAN HACIFAZLIOĞLU VE PROF. DR. HASAN HACIFAZLIOĞLU KİMDİR? Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Erkan Hacıfazlıoğlu, Profesör Doktor Kemal Memişoğlu'nun Sağlık Bakanı olması sonrasında 26 Temmuz 2024 tarihinde Memişoğlu'nun uygun görmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Teftiş Kurulu Başkanı olarak atandı. Erkan Hacıfazlıoğlu yazarlık yapıyor. Türk tarihi ile ilgili yayımlanmış 5 kitabi mevcut. Çalışma Bakanlığı, Aile Bakanlığı, TRT ve Sağlık Bakanlığında görevler üstlendi. Profesör Doktor Hasan Hacıfazlıoğlu İstanbul Üniversitesinin önemli hocalarından. Yakın zamanda "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer aldı. Onlarca akademik yayını var. Alanında birincilikleri olan birçok patent sahibi.