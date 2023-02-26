Üçüncü kat balkonundan düşerek öldü

Olay, saat 11.30 sıralarından Soğancılar Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanda meydana geldi.

Mustafa Karanfil henüz belirlenemeyen nedenle 3´üncü katın balkonundan düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karanfil´in öldüğü belirlendi. Gencin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.