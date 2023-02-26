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Üçüncü kat balkonundan düşerek öldü

Aydın'ın Çine ilçesinde 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan düşen 20 yaşındaki Mustafa Karanfil, hayatını kaybetti

Giriş: 26.02.2023 - 18:41 | Güncelleme: ABONE OL
Üçüncü kat balkonundan düşerek öldü
Üçüncü kat balkonundan düşerek öldü
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DHA

Olay, saat 11.30 sıralarından Soğancılar Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanda meydana geldi.

Mustafa Karanfil henüz belirlenemeyen nedenle 3´üncü katın balkonundan düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karanfil´in öldüğü belirlendi. Gencin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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