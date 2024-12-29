MasterChef'te ikinci finalist Onur olurken, üçüncü finalist 29 Aralık Pazar akşamı netlik kazandı. Yarışmacılar 29 Aralık akşamı jüri üyeleri için birbirinden lezzetli tabaklar hazırladı. MasterChef'te yarışmacılar finale kalabilmek için mücadele etti. Peki, MasterChef 3. finalist kim oldu, ilk 4'e kalan üçüncü isim belli oldu mu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...