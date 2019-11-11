TÜGEM ve Endeksa işbirliği ile hazırlanan “3. Çeyrek 2. El Konut Satış Endeksi” raporuna göre 2019 yılı 3. çeyrek sonu itibariyle ikinci el konut stok adedinin en yüksek olduğu iller adet bsazında sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu. Ankara’da ikinci el stok oranı yüzde 8 iken, İstanbul ve İzmir’de yüzde 4 seviyesinde olduğu belirtildi

Rapora göre; ikinci el konut stokları itibariyle İstanbul’da 346 bin 705, Ankara’da 207 bin 595, İzmir’de 119 bin 022, Antalya’da 53 bin 487, Bursa’da 33 bin 261, Balıkesir’de 28 bin 720, Aydın’da 26 bin 336, Muğla’da 25 bin 813, Adana’da 25 bin 214 konut olduğu, İstanbul’da konut stokunun en yüksek olduğu ilçenin Beşiktaş, Ankara’da Çankaya, İzmir’de Balçova, Antalya’da Muratpaşa ve Bursa’da Mudanya olduğu açıklandı