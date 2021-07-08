İHA

Ticaret Bakanlığı 2021 yılı üçüncü çeyrek dış ticaret beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre üçüncü çeyrek İhracat Beklenti Endeksi bir önceki çeyreğe göre 4,4 puan azalarak 127,6 oldu. İhracat Beklenti Endeksine dâhil edilen soruların yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi, ihracat sipariş beklentisi ve şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyine ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilerken; son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.

İTHALAT BEKLENTİSİ ARTTI

2021 yılı üçüncü çeyrek ithalat beklenti endeksi, bir önceki çeyreğe göre 2,9 puan artarak 114,5 oldu. İthalat Beklenti Endeksine dâhil edilen sorulardan ithalat beklentisi (gelecek 3 ay), şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi ve son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyi sorularına yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, ithalat birim fiyatı beklentisine (gelecek 3 ay) yönelik değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.