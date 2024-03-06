Kökleri Türk mitolojisine kadar uzanan bu inanç, halk arasında birçok ritüel ve geleneksel uygulamayla kutlanır.

İnsanlar, cemre düşmeleriyle ilgili olarak özel dualar eder, ritüeller gerçekleştirir ve bu zamanı önemli kabul ederler. Cemre düşmesi, doğanın döngüsünü ve mevsimlerin değişimini simgeler.