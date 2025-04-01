Ramazan Bayramı boyunca vatandaşlar, 30 Mart ve 1 Nisan tarihleri arasında toplu taşımadan ücretsiz olarak yararlandı. Öte yandan, bayram tatilinin 9 güne çıktı bu nedenle ücretsiz toplu taşımanın kaç gün daha geçerli olacağı merak ediliyor. Peki, 2 Nisan 2025 toplu taşıma ücretsiz mi, idari tatilde toplu taşıma ücretsiz olacak mı?