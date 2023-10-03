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        Haberler Gündem Ücretsiz müzeler hangileri? İBB Cumhuriyet'in 100. yılına özel açıkladı! 100 gün boyunca hangi müzeler ücretsiz?

        İBB Cumhuriyet'in 100. yılına özel açıkladı! İşte ücretsiz müzeler!

        Ücretsiz müzeler listesi, İBB'nin açıklamasının ardından araştırılmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak 100 gün boyunca ücretsiz olacak müzeleri açıkladı. Açıklanan 4 müze 100 gün boyunca ziyaretçilerini ücretsiz olarak ağırlayacak. İşte İBB ücretsiz olan müzeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 12:57 Güncelleme: 03.10.2023 - 12:57
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        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılına özel dört ayrı müzenin girişlerinin 100 gün boyunca bedava olduğunu açıkladı. Müzelere ücretsiz girişler uygulama üzerinden gerçekleştirilecek. Son dakika açıklamasının ardından gözler "Ücretsiz müzeler hangileri? 100 gün boyunca hangi müzeler ücretsiz olacak?" sorularına çevrildi. İşte İBB Cumhuriyet'in 100. yılına özel 100 gün ücretsiz olan müzeler...

        • 2

          İBB GENEL MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA!

          İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas "Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutlamak ve İstanbul'un tarihî hazinelerini daha fazla insanla buluşturmak amacıyla bu kampanyayı başlatıyoruz.

        • 3

          İşletmemizdeki müzelerde geçerli olacak bu özel kampanya ile Türkiye'nin dört bir yanından ve İstanbul'dan gelen misafirlerimizi tarihi ve kültürel bir yolculuğa davet ediyoruz. İstanbul'un zengin mirasını ve tarihini daha yakından tanıma fırsatı sunarak Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte paylaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        • 4

          100 GÜN BOYUNCA HANGİ MÜZELER ÜCRETSİZ?

          100 gün boyunca İstanbul'da yer alan bazı müzeler ücretsiz olarak hizmet verecek. Cumhuriyet'in 100.yılına özel olarak başlatılan bu kampanyada Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453, ve Miniatürk 100 gün boyunca ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlayacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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