10 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ücretsiz maskeler nereden alınacak? PTT ücretsiz maskeleri ne zaman dağıtılacak? Şeklindeki sorular başta İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine 5 adet tıbbi maske ücretsiz dağıtılacak. Başvurular ise e-devlet ile ePTTAVM siteleri üzerinden gerçekleşiyor.
ÜCRETSİZ MASKELER NE ZAMAN DAĞITILACAK?
Habertürk'ten Esra Boğazlıyan, bu duyurunun ardından İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu’yla konuştu.
“Sağlık Bakanlığı, 3 büyük dağıtım kanalımıza sevkiyatı tamamlamak üzere. İstanbul Ecza Koop. Selçuk Ecza ve Allians Ecza’ya sevkiyat tamamlanır tamamlanmaz 2.5 milyon maske dağıtılacak. Bugünden itibaren eczanelerden vatandaşa ücretsiz maske dağıtımı başlayacak. 10 gün için kişi başı 5 maske. Bu maskeler günlük, normal cerrahi maskeler." dedi.
ÜCRETSİZ MASKELER NEREDEN ALINACAK?
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, "Sağlık Bakanlığı 20-65 yaş arası vatandaşın telefonlarına bir kod numarası gönderecek. Vatandaşlar da bu kod numarası ve TC kimlik numaralarıyla herhangi bir eczaneden ücretsiz maskelerini alabilecek." diye konuştu.
Maske siparişi için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz;
Devlet koronavirüs ile mücadele de maskeleri ücretsiz dağıtma kararı aldı. Peki, başvuru şartları nelerdir? Öncelikle 20-65 yaş aralığında olan kişilerin e devlete başvurması gerekmektedir. Bu yaş aralığında olmayanlar ücretsiz maskeden yararlanamayacaklar.
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