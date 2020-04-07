Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? sorusu vatandaşlar tarafından gündem konusu oldu. ePTTAVM geçtiğimiz günlerde ücretsiz maske dağıtımı yapacağını duyurmuş ve büyük yoğunluğun ardından dağıtımın e-devlet üzerinden form doldurularak yapılacağını açıklamıştı. Özellikle koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma, pazar ve market gibi kalablık yerlerde kullanılması zorunlu olan maskenin ücretsiz olarak almak isteyenler e-devlet ücretsiz maske başvuru formunu doldurmaya başladı. İşte E-Devlet ücretsiz maske başvuru formu 2020...

E-DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU FORMU

ePTTAVM üzerinden yapılacak başvurularda yoğunluğun yaşanması ve sitenin kısa sürede kilitlenmesinin ardından başvuruların e-Devlet üzerinden alınacağı belirtildi. Açıklamada "Değerli vatandaşlarımız, Yoğun ilginize teşekkür ediyoruz. Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

E-DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU EKRANI

MASKE SATIŞI ÜCRETSİZ

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, maskelerin satışının yasak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazar yerleri ve toplu mekanlarda maske takılmasını zorunlu hale getirdik. Pazar yerlerinde tahtalar arasındaki ayrılıklar konusunu hassasiyetle ele aldık. Valiliklerimiz bu süreci çok yakından takip edecekler. Valiliklerimiz e-devletten ücretsiz maske dağıtımına başladı. Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stoğumuz ve üretim planlamamız vardır. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske ulaştırmakta kararlıyız" dedi.

VATANDAŞLAR DİKKAT!

Maske başvurularını sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı küçükler ile 65 yaş ve üstü büyükler yapamıyorlar.