13 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar? Ücretsiz izin maaş desteği nasıl alınır? soruları koronavirüs salgını nedeniyle zor durumda kalan işçi ve işverenlerin gündeminde. Yeni hazırlanan kanuna göre, 3 ay boyunca işten çıkarmalar yasaklanacak. Ancak işveren işçiyi ücretsiz izne çıkarabilecek. Bu durumda ise işçilere ücretsiz izin maaş desteği verilecek. Ücretsiz izin maaş desteği için tüm ayrıntılar haberimizde.
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın aktardığına göre, Koronavirüs nedeniyle işsiz kaldığı halde işsizlik maaşı alamayan veya ücretsiz izne çıkartılanlara verilecek ücret desteği, günlük 39.24 TL’dir. Bu rakam, günlük asgari ücretin yüzde 40’ına karşılık gelmektedir. Aylık ücret desteği 1.177 TL olmakla birlikte damga vergisi kesildikten sonra işçiye 1.168 TL ödenecektir.
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞI NASIL ALINIR?
Ücretsiz izin maaş desteğinin nasıl alınacağı, nereye başvuru yapılacağı ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. Ücretsiz izin maaş desteği ile ilgili bilinenler ise şöyle:
Teklifte, üç aylık işten çıkarma yasağı döneminde işverenin işçiyi ücretsiz izne çıkartabileceği öngörülüyor. İş Kanunu’nda “ücretsiz izin” uygulaması sadece işçinin rızası ile mümkündür. Zorlayıcı sebeple üretimine/faaliyetine ara verilen iş yerinde çalışanlar, bir haftadan sonra iş akdini haklı gerekçe ile feshedebilirler. Bu şekilde iş akdini fesheden işçi kıdem tazminatını da alabilir. Kanunda işverene ücretsiz izin hakkı tanınması halinde ücreti ödenmeyen işçinin iş akdini fesih hakkı elinden alınmış olur ve kıdem tazminatı riske girer.
ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARTILANLAR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALABİLİR Mİ?
Zorlayıcı nedenle iş yerinde faaliyete ara verilmesi halinde işverenin ücret ödeme yükümlülüğü bir hafta ile sınırlı. Bir haftadan sonra işverenin ücret ödeme yükümlülüğü olmadığı için fiilen ücretsiz izin söz konusu olur. İşveren kısa çalışma başvurusunda bulunmuş ve başvuru kabul edilmiş ise işçi kısa çalışma ödeneği alır.
Teklif her ne kadar işverene işçiyi ücretsiz izne çıkarma hakkını geçici süre için tanısa da işveren, “Nasıl olsa ücretsiz izinli herkes ücret desteği alabilecek” deyip kısa çalışma ile uğraşmaktan kaçınabilir endişesi dile getiriliyor.
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