Ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynaklar sıralardaki yerini almaya başladı

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Bakanlıkça 2003’ten 2022’e kadar 3 milyar 946 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynak dağıtıldı.

Bu yıl okul öncesi için 3, ilköğretim için 126, ortaöğretim için 292, özel eğitim için 97 ve mesleki eğitim için 648 olmak üzere toplam 1166 farklı kitap hazırlandı.

Özel okullar, 1-5 Eylül arasında, MEBBİS kitap seçim modülünden kitap taleplerini güncelleyebilecek.