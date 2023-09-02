Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynaklar sıralardaki yerini almaya başladı

        Ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynaklar sıralardaki yerini almaya başladı

        Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz verilmek üzere hazırladığı yaklaşık 192 milyon yardımcı kaynak ve ücretsiz ders kitabının baskı ve dağıtımı tamamlanarak okullara ulaştırılmaya başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 09:21 Güncelleme: 02.09.2023 - 09:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ücretsiz ders kitapları sıralardaki yerini almaya başladı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bakanlıkça 2003’ten 2022’e kadar 3 milyar 946 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynak dağıtıldı.

        Bu yıl okul öncesi için 3, ilköğretim için 126, ortaöğretim için 292, özel eğitim için 97 ve mesleki eğitim için 648 olmak üzere toplam 1166 farklı kitap hazırlandı.

        Özel okullar, 1-5 Eylül arasında, MEBBİS kitap seçim modülünden kitap taleplerini güncelleyebilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ücretsiz ders kitapları
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Aylık kazancı 1 milyon TL'ymiş! Randevulu muskaya gözaltı!
        Aylık kazancı 1 milyon TL'ymiş! Randevulu muskaya gözaltı!
        Denizli'de TIR yolcu otobüsüne çarptı: 6 ölü, 42 yaralı
        Denizli'de TIR yolcu otobüsüne çarptı: 6 ölü, 42 yaralı
        Meteoroloji, Ankara ve İstanbul için saat verdi! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji, Ankara ve İstanbul için saat verdi! 5 bölgede sağanak!
        Uluslararası Göç Örgütü'nden "iklim göçü" açıklaması
        Uluslararası Göç Örgütü'nden "iklim göçü" açıklaması
        Kocaeli'de otomobil TIR'ın altına girdi: 1 ölü
        Kocaeli'de otomobil TIR'ın altına girdi: 1 ölü
        Finaldeyiz!
        Finaldeyiz!
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
        "Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var"
        "Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var"
        Tarihi zafer sonrası büyük sevinç!
        Tarihi zafer sonrası büyük sevinç!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        Avukatın kahreden ölümü! Restoranda fenalaştı
        Avukatın kahreden ölümü! Restoranda fenalaştı
        Togg üretimde gaza bastı!
        Togg üretimde gaza bastı!
        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi
        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        'Tanımıyorum' göndermesi
        'Tanımıyorum' göndermesi
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı
        Habertürk Anasayfa