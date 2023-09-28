'Ücretsiz bir öğün yemek vaadi 2026'ya ertelendi' iddiasına yalanlama

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtilerek, "Okul Gıdası Hakkında Tebliğ'in amacı; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak olan hazır ambalajlı gıdaların okul gıdası onay şartlarını ve bu gıdalarda kullanılacak okul gıdası logosuna ilişkin hususları belirlemektir. Yapılan değişiklik, tebliğin 1'inci maddesinde yer alan hususlarla ilgili olup 'ücretsiz yemek' ile bir ilgisi bulunmamaktadır" denildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Okul Gıdası Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" ile ilgili "Öğrencilere 'ücretsiz bir öğün yemek vaadi' 2026'ya ertelendi" şeklindeki iddialar doğru değildir.⬇️ pic.twitter.com/CAzK5MwB8q — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) September 28, 2023