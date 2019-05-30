30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, "ben" taramasının önemine değinerek, "Taramalarda çirkin ördek yavrusunu arıyoruz. 'Çirkin ördek yavrusu' dediğimiz benler, diğerlerine göre renkleri koyu düzensiz, hızlı büyüyen, simetrik olmayan benlerdir." dedi.
ANİDEN BÜYÜYEN VE RENGİ KOYULAŞAN BENLERE DİKKAT!
Prof. Dr. Çalıkoğlu, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki ücretsiz ben taramasında yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde, 22 ilde ve 36 merkezde vatandaşların ücretsiz ben taramasından yararlanabileceğini söyledi.
Vücudun herhangi bir yerinde şekil değiştiren, aniden büyüyen ve rengi koyulaşan benlerin asla ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Çalıkoğlu, bu tarz değişikliklerin "melanom" adı verilen cilt kanserine dönüşme riskinin olduğunu söyledi.
Taramalara yoğun bir ilgi olduğunu ifade eden Çalıkoğlu, "Taramalarda çirkin ördek yavrusunu arıyoruz. 'Çirkin ördek yavrusu' dediğimiz benler diğerlerine göre renkleri koyu düzensiz, hızlı büyüyen, simetrik olmayan benlerdir. Özel cihazlar kullanarak dört eksende bu benlere bakıyoruz." diye konuştu.
Prof. Dr. Çalıkoğlu, ciltte herhangi bir değişiklik görülmesi durumunda mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurulması gerektiğine dikkati çekerek, "Vücudumuzdaki benler konusunda daha hassas davranmalıyız. Bu tür bir benle karşılaştığımızda kesinlikle yakma, kesme ya da bir komşunun önerisiyle herhangi bir şey sürmek, asit uygulatmak gibi yöntemlerden kesinlikle kaçınarak bir dermatoloji uzmanına başvurmamız gerekir." dedi.
Taramalar esnasında cilt kanseri tanısı alan bir hastanın da olduğunu anlatan Çalıkoğlu, bu tür durumlarda da hemen o bölgedeki benin, cerrahi olarak alındığını daha sonra da radyoterapi ve kemoterapi uygulamalarına geçildiğini söyledi.
"GÜNEŞ YANIKLARI MELANOMA DÖNÜŞEBİLİR"
Prof. Dr. Çalıkoğlu, her kanserde olduğu gibi cilt kanserlerinde de erken teşhisin önemine dikkati çekerek, "Tüm dünyadaki kanserlerin üçte birinin deri kanseri olmasına rağmen hastaların doktora başvurmaları çok geç oluyor. Bu durumda da teşhis geç oluyor. Farkındalık kampanyalarını ve taramalarını da bu yüzden yapıyoruz. Tüm dermatoloji kliniklerinde ben takibi ve ben taraması kolaylıkla yapılabilir" dedi.
Hem yaz hem de kış aylarında vücuttaki benlerin korunmasına dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Çalıkoğlu, özellikle yaz aylarında güneşten korunmanın çok önemli olduğunu, çocukların güneşten korunmasını da ayrıca önemsediklerini bildirdi.
Çocukluk çağında olan ağır güneş yanıklarının ileri dönemde melonoma dönüşebileceğine dikkati çeken Çalıkoğlu, "Kendimizi de elbette korumalıyız ama çocukların güneşten korunması ayrıca önemlidir." ifadesini kullandı.
Ben taramasına gelen Birsen Büyükyarın, vücudundaki benlerin yaz döneminde kırmızı, kabarık bir hal alması nedeniyle başvurduğunu belirterek, taramalarda herhangi sağlık sorunu çıkmamasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.
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