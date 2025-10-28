Ücretsiz 29 Ekim konser ve etkinlik takvimi 2025: İzmir, Ankara, İstanbul 29 Ekim konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar var?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşku ve heyecanla kutlanacak. Cumhuriyetin ilan edilişinin 102. yıl dönümü kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde ücretsiz konserler ve etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda Cumhuriyet Bayramı heyecanını doyasıya yaşamak isteyen vatandaşlar ''İzmir, Ankara, İstanbul 29 Ekim konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar olacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İzmir, Ankara, İstanbul 29 Ekim konser ve etkinlik takvimi 2025 belli oldu. İşte, ücretsiz 29 Ekim konserleri ve etkinlikleri 2025 takvimi...
Ücretsiz 29 Ekim konserleri ve etkinlikleri 2025 yılı için araştırılmaya başlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşku ve heyecanla kutlanacak. Milli bayram için İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde etkinlik takvimi hazırlandı. Tarihimiz için büyük anlam ifade eden bu özel günde milyonlarca vatandaş Türk bayrakları eşliğinde kutlamalara katılacak. 29 Ekim konserleri ile sanatçılar ücretsiz olarak hayranları ile buluşabilecek. Peki, İzmir, Ankara, İstanbul 29 Ekim konserleri nerede, saat kaçta, kimin konseri var, hangi sanatçılar gelecek? İşte, 29 Ekim ücretsiz konser ve etkinlik takvimi...
ÜCRETSİZ 29 EKİM İSTANBUL ETKİNLİKLERİ 2025
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kentin dört bir yanına yayılan, konserlerden tiyatroya, söyleşilerden film gösterimlerine kadar zengin içerikli ve tamamen ücretsiz etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor.
Beşiktaş ve Bağcılar Meydanları, Beyoğlu Sineması, Müze Gazhane, Metrohan, Şişli Atatürk Müzesi ve Cumhuriyet Müzesi gibi noktalarda gerçekleşecek kutlamalarla İstanbul, Cumhuriyet'in 102. yıl coşkusunu doruklarda yaşayacak.
KÜLTÜR SANAT ŞÖLENİ
İBB Şehir Tiyatroları, 29 Ekim'de tüm sahnelerindeki oyunları halka ücretsiz sunarak sanatı bayram coşkusuna dahil edecek. Beyoğlu Sineması, "Bir Cumhuriyet Şarkısı", "Atatürk" ve "Atatürk 2" filmlerini ücretsiz gösterime açacak.
Müze Gazhane'de ise Ankara'nın başkent oluşunun ilk on yılını ele alan "Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933" sergisi, 30 Ekim'de özel bir tur ve söyleşi ile devam edecek ve sergi, 22 Mart 2026'ya kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.
TARİHİ MEKANLARDA CUMHURİYET SÖYLEŞİLERİ
İBB Kütüphane, Cumhuriyet’in düşünsel ve kültürel mirasını tarihi mekanlara taşıyor. Metrohan'da 27 Ekim'de "Cumhuriyet Döneminde İstanbul’da Ulaşım" ve 29 Ekim'de Ersin Kalaycıoğlu ve Mehmet Ö. Alkan’ın katılımlarıyla "Cumhuriyet Düşüncesi" konulu söyleşiler düzenlenecek. Şişli Atatürk Müzesi'nde 28 Ekim'de "Atatürk Evleri" üzerine bir oturum yapılacak.
Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi) ise "Objelerden Cumhuriyeti Okumak" söyleşisinin yanı sıra, çocuklara yönelik "Cumhuriyet’in Hatıra Defteri" ve "Cumhuriyet’in Sesleri" gibi özel atölyelere ev sahipliği yapacak. Ayrıca hafta boyunca Cumhuriyet Müzesi ve Şişli Atatürk Müzesi'nde rehberli turlar düzenlenecek.
ÖZEL GEZİ ROTASI
İBB Turizm, 29 Ekim'de Şişli Atatürk Müzesi ve Taksim Cumhuriyet Müzesi rotalı özel gezi turları düzenleyerek, ziyaretçilere Cumhuriyet'in kuruluş yıllarına tanıklık etme fırsatı sunacak. Gezi programlarına kayıtlar İstanbul Senin uygulaması üzerinden yapılabilecek.
Konserler, film gösterimleri, sergi turları, müze turları, söyleşiler, çocuk atölyeleri ve kültür gezilerinin yer aldığı bu kapsamlı 29 Ekim programına tüm İstanbullular davetli.
CUMHURİYET BAYRAMI'NDA MÜZELER ÜCRETSİZ
İBB iştiraklerinden Kültür AŞ'ye bağlı önemli hafıza ve kültür mekânları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda misafirlerini tüm gün ücretsiz ağırlayacak. T.C. vatandaşları, İstanbul’un tarihî zenginliklerini barındıran Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Merkezi ve Miniatürk’ü ücretsiz ziyaret edilebilecek. Ziyaretçilerin müze girişlerinde kimliklerini ibraz etmeleri ve Radar Türkiye uygulaması üzerinden alınan QR kodu göstermeleri yeterli olacak. Yerebatan Sarnıcı'nda ücretsiz giriş uygulaması 19.30-22.00 saatleri arasında geçerli olmayacak.
KEMERBURGAZ KENT ORMANI'NDA KIRMIZI BEYAZ EĞLENCE COŞKUSU
Boğaziçi Yönetim AŞ organizasyonuyla Kemerburgaz Kent Ormanı, Cumhuriyet'in 102. yılını coşkulu bir etkinlikle kutlayacak. 29 Ekim'de ziyaretçilere bayrak dağıtımıyla başlayacak programda alan kırmızı-beyaz renklere bürünecek. Sahnebüs’ün kurulacağı alanda animasyon yarışmaları ve bando performansı kutlamalara renk katacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı desteğiyle kurulan oyun alanlarında Langırt, Air Hockey, Mini Golf gibi eğlenceli aktivitelerin yanı sıra Barfiks Challenge ve Subsoccer gibi yarışmalarla tüm yaş grupları eğlence dolu bir gün geçirecek.
TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ
29 Ekim’de, kentteki İBB'ye bağlı otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapur gibi toplu ulaşım araçları 24 saat boyunca ücretsiz hizmet sağlayacak. Ücretsiz yolculuktan kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek.
PROGRAM
27 Ekim Pazartesi
19.00 Söyleşi: “Cumhuriyet Döneminde İstanbul'da Ulaşım” – Murat Koraltürk / Metrohan
28 Ekim Salı
18.00 Konser: İBB Oda Müziği Topluluğu / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)
18.00 Sergi Turu / Şişli Atatürk Müzesi
19.00 Söyleşi: “Atatürk Evleri” – Kemal Eker / Şişli Atatürk Müzesi
29 Ekim Çarşamba
11.00 Çocuk Sergi Turu (9-14 Yaş) / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)
12.00 Çocuk Atölyesi: Cumhuriyet’in Hatıra Defteri (7-12 Yaş) / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)
14.00 Çocuk Atölyesi: Cumhuriyet’in Sesleri (7-12 Yaş) / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)
17.00 Söyleşi: “Cumhuriyet Düşüncesi, İlanı ve 102 Yıllık Serencamı” – Ersin Kalaycıoğlu / Metrohan
18.00 Konser: İBB Oda Müziği Topluluğu / Şişli Atatürk Müzesi
18.00 Sergi Turu / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)
19.00 Söyleşi: “Objelerden Cumhuriyeti Okumak” – Eray Yılmaz / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi
19.00 Söyleşi: “Kimsesizlerin Kimsesi Olarak Kurucu Değerler ve Siyasal Krizler Ortamında Cumhuriyet’in İlanı: 102. Yılında Cumhuriyet’e Bakışlar” – Mehmet Ö. Alkan / Metrohan
19.00 Film Gösterimi: Bir Cumhuriyet Şarkısı / Beyoğlu Sineması
Beşiktaş Meydanı
19.40 DJ Ersin Şov / Beşiktaş Meydanı
20.35 Adım Anadolu Dans Topluluğu
21.45 “Cumhuriyet Senfonisi İBB Kent Orkestrası ve Konukları” Bendeniz, Bora Öztoprak, Ferda Anıl Yarkın, Moğollar, Şebnem Paker, Zuhal Olcay
Bağcılar Meydanı
19.40 DJ Performans
20.35 Ahiyan
22.20 İlyas Yalçıntaş
30 Ekim Perşembe
11.00 Çocuk Sergi Turu (9-14 Yaş) / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)
15.00 Film Gösterimi: Atatürk / Beyoğlu Sineması
31 Ekim Cuma
15.00 Film Gösterimi: Atatürk 2 / Beyoğlu Sineması
Miniatürk – Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri
Tüm Gün – Amfi: Yüz Boyama
Tüm Gün – Amfi: Animatör Sunucu
12.00 - 12.30 – Amfi: Zumba Kids
12.30 - 13.00 – Amfi: İllüzyon Gösterisi
13.00 - 14.00 – Amfi: Bando Kortej
14.00 - 15.00 – Atölye Alanı: Cumhuriyet Kupamı Tasarlıyorum Atölyesi
15.00 - 16.00 – Atölye Alanı: Tonton Usta Tiyatro Oyunu
16.00 - 16.30 – Atölye Alanı: İnteraktif Çizgi Film
16.30 - 17.00 – Amfi: Cumhuriyet Valsi
Panorama 1453 Tarih Müzesi – Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri
Tüm Gün – Amfi: Yüz Boyama
13.00 - 14.00 – Atölye Alanı: Cumhuriyet Kahramanları Kalkanı Atölyesi
14.00 - 15.00 – Atölye Alanı: 10. Yıl Marşı Ritim Atölyesi
15.00 - 16.00 – Atölye Alanı: Cumhuriyetin Renkleri Tuval Atölyesi
Yerebatan Sarnıcı – Cumhuriyet Bayramı Konseri
20.00 - 21.00 – Koro İstanbul Konseri (Ücretsiz giriş uygulaması geçerli olmayacak)
ÜCRETSİZ İSTANBUL 29 EKİM KONSERLERİ 2025
İBB Cumhuriyet coşkusunu, Volkswagen Arena’da yaşatacak.
Özel repertuarı, dansçıları, ışık ve görsel şovuyla sahne almaya hazırlanan Kenan Doğulu, konserde 10. Yıl Marşı’nı 40 kişilik özel koro eşliğinde seslendirecek.
Canlı elektronik performansıyla Mahmut Orhan da İstanbullularla eşsiz bir konserde buluşacak.
Sanatçılar:
Kenan Doğulu
DJ Mahmut Orhan
Performans Şov
Katılmak için; 29ekim.ibb.istanbul linkinden kayıt oluşturabilirsiniz.
Etkinlik ücretsiz olup kapasite sınırlıdır.
BEŞİKTAŞ MEYDANI KONSERLERİ!
İBB Kent Orkestrası ve Cumhuriyet Senfonisi sahnede!
Konuk sanatçılar:
Bendeniz, Bora Öztoprak, Ferda Anıl Yarkın, Moğollar, Şebnem Paker, Zuhal Olcay ve daha niceleriyle unutulmaz bir müzik şöleni sizi bekliyor!
Beşiktaş Meydanı
Saat: 19.30
Katılım ücretsiz, coşku sınırsız!
Konser öncesinde ise Adım Anadolu Dans Topluluğu, Cumhuriyet'in çok sesliliğini yansıtan özel bir gösteri sunacak.
ŞİLE'DE CUMHURİYET'İN 102. YIL COŞKUSU!
Gündüz (12.00-17.00 | Marina Mevkii):
• Cumhuriyet Koşusu, Spor Etkinlikleri, Çocuk Atölyeleri, Bilim Deneyleri.
Akşam (Atatürk Meydanı):
• 20.00: Fener Alayı Yürüyüşü
• 21.30: GRUP SAHRUD Konser
BAKIRKÖY'DE KORAY AVCI KONSERİ
29 Ekim'de önce Fener Alayı'nda buluşuyor, ardından Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda KORAY AVCI ile bayram sevincini zirveye taşıyoruz!
Gün Programı:
• 19.00: Fener Alayı Yürüyüşü (Dikilitaş'tan Cumhuriyet Meydanı'na)
• 21.30: Koray Avcı Konseri (Bakırköy Cumhuriyet Meydanı)
SANCAKTEPE'DE FERİDUN DÜZAĞAÇ KONSERİ
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıkıyor, Cumhuriyetimizin 29 Ekim coşkusunu Sancaktepe'de yaşıyoruz.
"Cumhuriyet Ateşi Hiç Sönmeyecek."
Bayraklarımızla yürüyecek, ardından Feridun Düzağaç'ın eşsiz sesiyle bayramımızı kutlayacağız.
19:00 Kortej Yürüyüşü
20:00 Feridun Düzağaç Konseri
CUMHURİYET COŞKUSU EYÜPSULTAN'DA YAŞANIR!
Eyüpsultan Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği etkinlikler belli oldu. Müzik, coşku ve bayram heyecanı için:
Kerem İlbaylı Cumhuriyet Bayramı Konseri
29 Ekim Çarşamba
Saat 19.30
Göktürk Cumhuriyet Parkı
Ayrıca 29 Ekim'de kaçırmamanız gereken diğer etkinlikler:
19.30 | Hüseyin YAZAN Kahramanlık Türküleri (Yeşilpınar Bölge Parkı)
19.00 | Bando Fener Alayı Yürüyüşü (Göktürk Atatürk Anıtı Önü)
19.00 | Demir Atlı Süvari Korteji - Motorsiklet Konvoyu (Belediye Başkanlık Önü)
13.00 - 17.00 | Çocuk Sanat Atölyeleri (Eyüpsultan Meydanı)
BAHÇELİEVLER 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI PROGRAMI
Fener Alayı
Yer: Haznedar Meydanı
Saat: 19:00
Sinan Akçıl Konseri
Yer: Milli Egemenlik Parkı
Saat: 20:30
KADIKÖY 29 EKİM KONSERLERİ 2025
Farklı tarzı ve güçlü sözleriyle dikkat çeken OZBİ, 29 Ekim'de en sevilen şarkılarıyla coşkuyu zirveye taşıyacak.
BİLGİ: Bu özel Cumhuriyet Bayramı etkinliği halka açıktır ve GİRİŞ ÜCRETSİZDİR!
Etkinlik Detayları:
Tarih: 29 Ekim 2025
Saat: 18.30
Yer: Terminal Kadıköy (Söğütlüçeşme)
BEYKOZ 29 EKİM KONSERLERİ 2025
Program Detayları:
• 14.00 - 17.00: Çocuk Etkinlikleri
• Şişme oyunlar, yüz boyama ve çeşitli atölyelerle miniklerimiz Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacak.
• 19.23: Cumhuriyet Yürüyüşü (Başlangıç)
• Beykoz Meydanı'nda toplanıp, fenerler eşliğinde coşkuyla yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz.
Final Konseri
• Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi KUBAT, en güzel şarkılarıyla Beykoz'da olacak.
20.00: Beykoz Sahili Etkinlik Alanı
ATAŞEHİR 29 EKİM KONSERLERİ 2025
Program Akışı:
17.00: Fatma Parlakol
19.30: DJ Emir Yazgan
21.00: Ferhat Göçer Konseri
MALTEPE 29 EKİM KONSERLERİ 2025
Sevilen alternatif rock grubu MADRİGAL, en güzel şarkılarıyla Maltepe'de sahne alıyor. Bu özel bayram kutlamasını kaçırmayın!
Program:
Meşale Yürüyüşü: 20.00 | Maltepe Belediyesi Önü
MADRİGAL Konseri: 20.45 | Maltepe Cumhuriyet Meydanı
ÇEKMEKÖY 29 EKİM KONSERLERİ 2025
İrem Derici muhteşem sahne performansıyla Çekmeköy’de sizlerle buluşuyor!
29 Ekim 2025 Çarşamba
Saat: 21.00
Taşdelen Cemal Güngör Parkı Önü
İLYAS YALÇINTAŞ BAĞCILAR'DA
29 Ekim akşamı saat 19.30’da Bağcılar Meydanı’nda buluşuyoruz!
İlyas Yalçıntaş
Ahiyan
DJ Performansı
ÜCRETSİZ ANKARA 29 EKİM ETKİNLİKLERİ VE KONSERLERİ 2025
Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti, bu yıl 102. yaşını kutluyor. Etimesgut Belediyesi, bu anlamlı günü unutulmaz kılacak etkinlik ve açılışlarla dolu özel bir programla kutlamaya hazırlanıyor.
28 Ekim 2025 Salı günü saat 20.30’da 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde sahnelenecek “100 Yıllık Cumhuriyet Tangoları” konserinde, Etimesgut Belediyesi Çok Sesli Kadınlar Korosu izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.
Şef Ahmet Murat Gedikli yönetimindeki programda, mezzo soprano Ferda Yetişer ve bariton Kamil Kaplan sahne alırken, danslarıyla İpek Sarılar ve Uğur Uysal geceye renk katacak. Işık tasarımı Zeynel Işık tarafından gerçekleştirilecek etkinlik, Cumhuriyet’in 100 yıllık coşkusunu müzik ve dansla taçlandıracak.
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Etimesgut Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Cumhuriyet Meydanı’nda sabah saat 10.00’da Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek anma ve saygı duruşu töreni ile devam edecek.
Törenin ardından, Etimesgut Belediyesi’nin önemli sosyal projelerinden biri olan Ahi-Kent Lokantası’nın açılışı saat 12.00’da yapılacak. Bu proje ile Etimesgutlular, uygun fiyatlarla sağlıklı ve kaliteli yemeğe ulaşma imkânı bulacak. Hikmet Özer Caddesi No:6 adresinde hizmete girecek Ahi-Kent Lokantası, açılışın hemen ardından vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak.
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, bu anlamlı günde yaptığı açıklamada, Cumhuriyet’in en büyük kazanımlarından birinin “kimsesizlerin kimsesi” olması olduğunu vurgulayarak, sosyal belediyecilik anlayışıyla bu projelerin artarak devam edeceğini ifade etti.
Cumhuriyet Bayramı coşkusu akşam saatlerinde de tüm heyecanıyla sürecek. Değerli sanatçı Levent Yüksel, saat 20.00’da Tunahan Kapalı Pazar Yeri’nde vereceği konserle Etimesgutlularla buluşacak. Sevilen şarkılarını seslendirecek olan sanatçı, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatacak.
ÜCRETSİZ İZMİR 29 EKİM KONSERLERİ VE ETLİNLİKLERİ 2025
İzmirliler, Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. kuruluş yılını kentte düzenlenecek birbirinden farklı etkinliklerle kutlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim’e özel iki önemli konser ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Meclis Özel Oturumu düzenliyor.
Körfezde ise 102. Yıl 102 Mil Cumhuriyet Kupası Yat Yarışları yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 22 Ekim’den bu yana her gün farklı bir ilçede düzenlediği Cumhuriyet Her Yerde etkinliğinin son durağı ise 29 Ekim’de Selçuk ve Dikili olacak.
Cumhuriyet Bayramı Meclis Özel Oturumu
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Meclis Özel Oturumu düzenlenecek. Oturum, 27 Ekim Pazartesi saat 18.00’de İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Oturuma, Cumhuriyet’in kazanımlarını ve geleceğini temsil eden 75 çocuk ve 75 genç katılacak. Etkinlik boyunca çocuk ve gençlerin söz aldığı, Cumhuriyet’e dair duygu ve düşüncelerini paylaştığı özel bir meclis atmosferi oluşturulacak. Program kapsamında konuşmaların yanı sıra mandolin dinletisi, “Söz Çocukta: Cumhuriyetin 102. Yılı için Sözüm Var” etkinliği, Gençlik Meclisi’nin Cumhuriyet Yemini ve İzmir Marşı ile kapanış bölümü yer alacak. Oturumun ardından fuaye alanında “Benim Cumhuriyetim” başlıklı düşünce panosu ve “Cumhuriyet Benim için…” temalı röportaj köşesiyle etkileşimli bir alan oluşturulacak.
28 Ekim’de ayrıca saat 14.00’te Ali Çetinkaya Bulvarı’nda İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu’nun Cumhuriyet Konseri var.
İzmir Oda Orkestrası Cumhuriyet Bayramı Konseri
İzmir Oda Orkestrası Cumhuriyet Bayramı konseri, 28 Ekim Salı saat 20.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon'da sahnelenecek. İzmir Oda Orkestrası, Cumhuriyet’in 102. yılını coşkuyla kutlamak için sahnede olacak. Şef Orhun Orhon yönetiminde, soprano Görkem Ezgi Yıldırım ve bariton Arda Aktar’ın solistliğinde gerçekleşecek konserde, klasik batı müziğinin Türk öncü bestecilerinin eserleri ve seçkin aryalar yer alacak. Konserin bilet satışları, kultursanatbilet.izmir.bel.tr adresi üzerinden yapılıyor.
Dilek Türkan’la Cumhuriyet’e Şarkılar konseri
Klasik Türk Müziği yorumcusu Dilek Türkan ile Cumhuriyet’e Şarkılar konseri, 29 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi`nde gerçekleştirilecek. Dilek Türkan’ın solist olarak yer alacağı konserde Derya Türkan (İstanbul kemençesi), Serkan Halili (kanun), Baki Duyarlar (piyano), Erdal Akyol (kontrbas) ve Oray Yay (perküsyon) seyirciyle buluşacak. Konserde, geçmişten günümüze Cumhuriyet döneminin Türk müziği eserleri seslendirilecek. Konsere katılım ücretsiz olacak.
Fener alayı ve Haluk Levent konseri
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve geçit töreni ise saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak. Programda; protokol konuşmaları, öğrencilerin şiir okumaları, halk oyunları gösterileri ve dans gösterileri yer alacak. Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı Bandosu 102. Yıl konseri ise Konak Atatürk Meydanı’nda saat 17.00’de başlayacak. Protokol ve yurttaşlardan oluşan kortej, Hükümet Konağı önünde saat 20.00’de toplanarak İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde Alsancak istikametine doğru yürüyecek. Kortej, Konak Pier AVM’nin önünde 350 metrelik Türk bayrağı ve fener alayı ile birleşecek ve dev yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'na doğru devam edecek. Cumhuriyet coşkusu, saat 21.00’de Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenecek Haluk Levent konseri ile doruğa çıkacak.
Körfezde Cumhuriyet rüzgârı esiyor!
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege Açıkdeniz Yat Kulübü iş birliğiyle düzenlenen 102. Yıl 102 Mil Cumhuriyet Kupası Yat Yarışları 29 Ekim’de gerçekleşiyor. 102. yıl için 102 mil boyunca yelkenler Cumhuriyet coşkusuyla dolacak. Saat 12.00’de Konak Pier’den başlayacak yarış, Bayraklı, Çiğli, İzmir Marina hattında sürecek. Ödül töreni ise saat 18.00’de İzmir Marina’da yapılacak.
29 Ekim’de Dikili ve Selçuk var
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından merkeze uzak ilçelerdeki “Cumhuriyet Her Yerde” etkinlikleri 29 Ekim’de Dikili ve Selçuk’ta programını tamamlayacak. 22 Ekim’de Torbalı’da başlayan, 23 Ekim’de Kiraz, 24 Ekim’de Menemen ile süren program, 25 Ekim’de Menderes, 26 Ekim Bergama, 27 Ekim Tire, 28 Ekim Selçuk Belevi Mahallesi olarak devam edecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda saat 10.00’da Selçuk Zeytinköy Mahallesi’nde bando gösterisi yapılacak. Saatler 18.00’i gösterdiğinde ise Selçuk Merkez İstasyon Meydanı’nda kortej yürüyüşü, Selçuk Belediyesi Orkestrası Konseri ve çocuklar için eğlenceli etkinlikler olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ayrıca Dikili merkezde saat 20.00’de düzenlenecek konserlerle coşku doruğa çıkacak.
