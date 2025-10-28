ÜCRETSİZ 29 EKİM İSTANBUL ETKİNLİKLERİ 2025

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kentin dört bir yanına yayılan, konserlerden tiyatroya, söyleşilerden film gösterimlerine kadar zengin içerikli ve tamamen ücretsiz etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor.

Beşiktaş ve Bağcılar Meydanları, Beyoğlu Sineması, Müze Gazhane, Metrohan, Şişli Atatürk Müzesi ve Cumhuriyet Müzesi gibi noktalarda gerçekleşecek kutlamalarla İstanbul, Cumhuriyet'in 102. yıl coşkusunu doruklarda yaşayacak.

KÜLTÜR SANAT ŞÖLENİ

İBB Şehir Tiyatroları, 29 Ekim'de tüm sahnelerindeki oyunları halka ücretsiz sunarak sanatı bayram coşkusuna dahil edecek. Beyoğlu Sineması, "Bir Cumhuriyet Şarkısı", "Atatürk" ve "Atatürk 2" filmlerini ücretsiz gösterime açacak.

Müze Gazhane'de ise Ankara'nın başkent oluşunun ilk on yılını ele alan "Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933" sergisi, 30 Ekim'de özel bir tur ve söyleşi ile devam edecek ve sergi, 22 Mart 2026'ya kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

TARİHİ MEKANLARDA CUMHURİYET SÖYLEŞİLERİ

İBB Kütüphane, Cumhuriyet’in düşünsel ve kültürel mirasını tarihi mekanlara taşıyor. Metrohan'da 27 Ekim'de "Cumhuriyet Döneminde İstanbul’da Ulaşım" ve 29 Ekim'de Ersin Kalaycıoğlu ve Mehmet Ö. Alkan’ın katılımlarıyla "Cumhuriyet Düşüncesi" konulu söyleşiler düzenlenecek. Şişli Atatürk Müzesi'nde 28 Ekim'de "Atatürk Evleri" üzerine bir oturum yapılacak.

Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi) ise "Objelerden Cumhuriyeti Okumak" söyleşisinin yanı sıra, çocuklara yönelik "Cumhuriyet’in Hatıra Defteri" ve "Cumhuriyet’in Sesleri" gibi özel atölyelere ev sahipliği yapacak. Ayrıca hafta boyunca Cumhuriyet Müzesi ve Şişli Atatürk Müzesi'nde rehberli turlar düzenlenecek.

ÖZEL GEZİ ROTASI

İBB Turizm, 29 Ekim'de Şişli Atatürk Müzesi ve Taksim Cumhuriyet Müzesi rotalı özel gezi turları düzenleyerek, ziyaretçilere Cumhuriyet'in kuruluş yıllarına tanıklık etme fırsatı sunacak. Gezi programlarına kayıtlar İstanbul Senin uygulaması üzerinden yapılabilecek.

Konserler, film gösterimleri, sergi turları, müze turları, söyleşiler, çocuk atölyeleri ve kültür gezilerinin yer aldığı bu kapsamlı 29 Ekim programına tüm İstanbullular davetli.

CUMHURİYET BAYRAMI'NDA MÜZELER ÜCRETSİZ

İBB iştiraklerinden Kültür AŞ'ye bağlı önemli hafıza ve kültür mekânları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda misafirlerini tüm gün ücretsiz ağırlayacak. T.C. vatandaşları, İstanbul’un tarihî zenginliklerini barındıran Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Merkezi ve Miniatürk’ü ücretsiz ziyaret edilebilecek. Ziyaretçilerin müze girişlerinde kimliklerini ibraz etmeleri ve Radar Türkiye uygulaması üzerinden alınan QR kodu göstermeleri yeterli olacak. Yerebatan Sarnıcı'nda ücretsiz giriş uygulaması 19.30-22.00 saatleri arasında geçerli olmayacak.

KEMERBURGAZ KENT ORMANI'NDA KIRMIZI BEYAZ EĞLENCE COŞKUSU

Boğaziçi Yönetim AŞ organizasyonuyla Kemerburgaz Kent Ormanı, Cumhuriyet'in 102. yılını coşkulu bir etkinlikle kutlayacak. 29 Ekim'de ziyaretçilere bayrak dağıtımıyla başlayacak programda alan kırmızı-beyaz renklere bürünecek. Sahnebüs’ün kurulacağı alanda animasyon yarışmaları ve bando performansı kutlamalara renk katacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı desteğiyle kurulan oyun alanlarında Langırt, Air Hockey, Mini Golf gibi eğlenceli aktivitelerin yanı sıra Barfiks Challenge ve Subsoccer gibi yarışmalarla tüm yaş grupları eğlence dolu bir gün geçirecek.

TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

29 Ekim’de, kentteki İBB'ye bağlı otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapur gibi toplu ulaşım araçları 24 saat boyunca ücretsiz hizmet sağlayacak. Ücretsiz yolculuktan kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek.