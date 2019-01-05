Türkiye'de plastik poşetlerde ücretli döneme geçilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Özel Eğitim Meslek Okulları'nda zihinsel engelli öğrencilerin ürettiği bez çantalarda talep patlaması yaşandı.

Türkiye'de 1 Ocak tarihi itibarıyla çevreye zararlı olan plastik poşetlerin kullanımını azaltmak için ücretli döneme geçilirken, alışverişlerde tüketicilerin yeşille dost bez çantalara olan talebi de artırdı. Bu kapsamda, özellikle en yoğun üretimin gerçekleştiği Bursa'daki Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulu, yeni yılda piyasadan 40 bin adet bez çanta siparişi aldı.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zihinsel engelli çocukların mesleki yeteneklerini geliştirmek ve istihdamına katkı sağlamak amacıyla Özel Eğitim Meslek Okullarının bulunduğunu, bu okullarda el sanatlarından tekstile, mobilya ve iç mekan tasarımından bilişim teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede eğitim verildiğini söyledi.

Bakanlık tarafından geliştirilen Özel Eğitimi İyileştirme Projesi kapsamında da hafif düzey zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilerin eğitim gördüğü Özel Eğitim Meslek Okullarının atölyelerini çağın gereklerine uygun bir şekilde modern hale getirdiklerini, bununla beraber öğretim programlarını sektör ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde güncellediklerini bildiren Bilgili, şunları kaydetti:

"Engelli öğrenciler, işlerine sadakatle bağlı, tam olarak güven duyabileceğimiz bireylerdir. Çok fazla iş bilincine sahip olmaları, istekli ve enerjik bir şekilde çalışmaları, onların en belirgin özellikleridir. Kendileriyle ilgili ön yargılar kırıldığında, üretebilmeleri için gerekli ortam sağlandığında pek çok şey yapabilecekleri görülecek, doğayla dost bez çanta gibi örneklerin sayısı gün geçtikçe çoğalacaktır."

- Atık kumaşlar çevreyle dost çantalara dönüşüyor

Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulu'nda zihinsel engelli öğrenciler, 2014'ten bu yana tekstil fabrikalarından aldıkları atık kumaşları, okullarında bulunan giyim ve tekstil atölyelerinde büyük bir özveriyle dikerek çeşitli ebatlarda bez torbalara dönüştürüyor.

Tüm sektör temsilcileri, engelli bireylerin istihdamına katkı sağlama, onların hayata tam katılımlarının önündeki engelleri kaldırmaya destek olmuş oluyor.

Öğrencilerin "Doğaya Fayda, Eğitime Fayda" sloganıyla üretmeye başladıkları bez torbalar, ücretli plastik poşet uygulaması sonrasında Bursa'da çeşitli market ve eczanelerde de satışa sunuldu.

Öğrenciler, bu atölyelerde ürettikleri ürünlerle hem doğanın korunmasına katkı hem de kendilerine maddi kazanç sağlıyorlar. Vatandaşlar ise doğayla dost bu çantalarla hem çevreyi koruyor hem de zihinsel engelli çocuklara destekte bulunuyor.