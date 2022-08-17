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Ücretli Öğretmenlik başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 2022-2023 Ücretli Öğretmenlik başvuru tarihleri belli oldu mu?

Ücretli Öğretmenlik başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 2022-2023 Ücretli Öğretmenlik başvuru tarihleri

Ücretli öğretmenlik 2022-2023 dönemi başvuru tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Başvuruda bulunacak adaylar tarafından başvurunun şartları merak konusu oldu. Peki, Ücretli Öğretmenlik başvurusu ne zaman nasıl yapılır? İşte Ücretli Öğretmenlik başvuru şartları...

17.08.2022 - 12:25 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri 2022-2023 eğitim öğretim yılı için araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl farklı branşlardan ücretli öğretmen alımı gerçekleştiriyor. Adaylar, ücretli öğretmenlik başvuru tarihlerinde ilçelerinin Milli Eğitim Müdürlüklerinde başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler. İşte, ücretli öğretmenlik başvurusu tarihleri ve şartları hakkında merak edilenler...

  •  ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Ücretli Öğretmenlik başvurusu Temmuz ve Ağustos aylarında alınıyor. Her ilçede ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle başvuruda bulunulacak ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bilgi alınması daha sağlıklı olacaktır.

  • Bu kapsamda Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda, " 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında Müdürlüğümüze bağlı okullarda görevlendirilmek üzere ücretli öğretmen başvuruları 19.07.2022 tarihinde başlayacaktır. Başvurular online ortamda alınacak olup Müdürlüğümüze herhangi bir evrak teslim edilmeyecektir.

  • 22.08.2022 tarihi itibariyle çalışmalara başlayacak Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecektir" açıklamalarına yer verildi.

  •  E-DEVLET ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
    E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şu adımları takip edecek;

    1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.

    2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.

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