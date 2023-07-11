1 Şurada Paylaş!







Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri ve detayları gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı her sene farklı branşlardan ücretli öğretmen alımı gerçekleştiriyor. Adaylar, ücretli öğretmenlik başvuru tarihlerinde ilçelerinin Milli Eğitim Müdürlüklerinde başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler. İşte ücretli öğretmenlik başvurusu tarihleri ve şartları...

2 Şurada Paylaş!







ÜCRETLİ ÖĞRETMEN BAŞVURULARI BAŞLADI 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında Müdürlüğümüze bağlı okullarda görevlendirilmek üzere ücretli öğretmen başvuruları başladı. Başvurular online ortamda alınacak olup Müdürlüğümüze herhangi bir evrak teslim edilmeyecektir.

REKLAM

4 Şurada Paylaş!







ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 1. E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusunda bulununuz. 2. E-Devlet üzerinden başvuru yaptıktan sonra Müdürlüğümüz Ücretli Öğretmenlik Başvuru Modülüne başvurunuz. 3. Ücretli Öğretmenlik Başvuru Modülüne online ortamda başvurunuzu yaptıktan sonra süreci modül üzerinden takip edebilirsiniz. (Başvurularınızı masaüstü bilgisayardan yapınız) Komisyon tarafından görevlendirme yapıldıktan sonra görevlendirilen öğretmenlerimiz aşağıda belirtilen evrakların asılları ve fotokopilerini görevlendirildikleri Okul Müdürlüğüne elden teslim edeceklerdir.