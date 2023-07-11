Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı!
Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri, başvuruların nasıl ve nereden yapılacağı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden çevrim içi olarak yapılabilirken tarihler ilçe ilçe olmak üzere farklılık gösterebiliyor. İşte 2023-2024 eğitim öğretim yılı ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri...
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Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri ve detayları gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı her sene farklı branşlardan ücretli öğretmen alımı gerçekleştiriyor. Adaylar, ücretli öğretmenlik başvuru tarihlerinde ilçelerinin Milli Eğitim Müdürlüklerinde başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler. İşte ücretli öğretmenlik başvurusu tarihleri ve şartları...
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ÜCRETLİ ÖĞRETMEN BAŞVURULARI BAŞLADI
2023-2024 Eğitim Öğretim yılında Müdürlüğümüze bağlı okullarda görevlendirilmek üzere ücretli öğretmen başvuruları başladı.
Başvurular online ortamda alınacak olup Müdürlüğümüze herhangi bir evrak teslim edilmeyecektir.
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21.08.2023 tarihi itibariyle çalışmalara başlayacak Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecektir.
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ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
1. E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusunda bulununuz.
2. E-Devlet üzerinden başvuru yaptıktan sonra Müdürlüğümüz Ücretli Öğretmenlik Başvuru Modülüne başvurunuz.
3. Ücretli Öğretmenlik Başvuru Modülüne online ortamda başvurunuzu yaptıktan sonra süreci modül üzerinden takip edebilirsiniz. (Başvurularınızı masaüstü bilgisayardan yapınız)
Komisyon tarafından görevlendirme yapıldıktan sonra görevlendirilen öğretmenlerimiz aşağıda belirtilen evrakların asılları ve fotokopilerini görevlendirildikleri Okul Müdürlüğüne elden teslim edeceklerdir.
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GEREKLİ EVRAKLAR NELER?
· Dilekçe (Evrak tesliminde ilgili okula verilecek)
· Mezuniyet belgesi (aslı ve fotokopisi)
· Nüfus Cüzdanı (aslı ve fotokopisi)
· Varsa Formasyon belgesi (aslı ve fotokopisi)
· Sabıka Kaydı (E-Devletten alınabilir)
· Sağlık Raporu (6 Aylık)
· Bir adet fotoğraf
· Varsa diğer sertifikalar
· Varsa KPSS Sonuç Belgesi
· Askerlik Durum Belgesi