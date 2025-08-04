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        Haberler Bilgi Gündem ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI: 2025 MEB Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?

        Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı: Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı?

        Ücretli öğretmenlik yapmak isteyen binlerce aday gözünü Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek açıklamalara çevirdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da başvurular il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla alınıyor. Bu kapsamda, başvuru şartları ve tarihi araştırmaları sürüyor. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 20:10 Güncelleme: 04.08.2025 - 20:10
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        • 1

          Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen eğitimciler için gözler, ücretli öğretmenlik başvurularına çevrildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve e-Devlet üzerinden yapılan başvurular araştırılıyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, süreç nasıl işleyecek? İşte merak edilenler...

        • 2

          ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan ücretli öğretmenlik başvuruları illerden illere farklılık gösteriyor. Ücretli öğretmenlik başvuruları genellikle Temmuz-Ağustos dönemlerinde başlıyor. Şu ana kadar Beyoğlu ilçesi ve Şırnak il Milli Eğitim Müdürlüğü tarihleri duyurdu.

          Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü başvuruları 18 Ağustos'a kadar devam edecek. Şırnak'ta ise 15 Ağustos'ta sonlanıyor. Başvuru tarihleri için il ve ilçelerin Milli Eğitim Müdürlükleri sayfası takip edilmeli. Başvuru sonuçları adaylara SMS veya mail ile bildirilir.

          İL VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

        • 3

          ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Başvurular online ortamda E-devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu üzerinden alınacak. Bu sebeple ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ni takip edilmesi gerekmektedir.

        • 4
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