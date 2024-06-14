Ücretli çalışan sayısında artış

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TÜİK nisan ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında nisanda ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.6, mart ayına göre ise yüzde 0.2 artarak 15 milyon 283 bin 78'e ulaştı.

Ücretli çalışanlar, Nisan 2024:

Nisan ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1, inşaat sektöründe yüzde 12.9 ve ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 5.1 arttı.

Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Nisan 2024

Nisan 2024 Nisan 2023 Yıllık fark Yıllık değişim (%) B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler) 15 283 078 14 617 730 665 348 4,6 B-E-Sanayi 4 996 890 4 946 604 50 286 1,0 B-Madencilik ve taş ocakçılığı 141 619 140 433 1 186 0,8 C-İmalat 4 652 196 4 605 748 46 448 1,0 D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 136 607 134 070 2 537 1,9 E-Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri 66 468 66 353 115 0,2 F-İnşaat 1 729 621 1 531 805 197 816 12,9 G-N-Ticaret ve hizmetler 8 556 567 8 139 321 417 246 5,1 G-Ticaret 3 282 912 3 174 770 108 142 3,4 H-Ulaştırma ve depolama 1 208 384 1 133 954 74 430 6,6 I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 1 217 257 1 119 817 97 440 8,7 J-Bilgi ve iletişim 289 657 282 678 6 979 2,5 K-Finans ve sigorta faaliyetleri 338 852 327 991 10 861 3,3 L-Gayrimenkul faaliyetleri 119 974 116 108 3 866 3,3 M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 651 292 632 720 18 572 2,9 N-İdari ve destek hizmet faaliyetleri 1 448 239 1 351 283 96 956 7,2 Aylık olarak çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0.2 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 1 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0.2 yükseldi.