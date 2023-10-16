Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.024,53 %-1,09
        DOLAR 27,8747 %0,27
        EURO 29,4027 %0,43
        ALTIN 1.712,52 %-0,77
        FAİZ 21,93 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 20,21 %-0,49
        BITCOIN 27.907,00 %2,58
        GBP/TRY 33,9695 %0,45
        EUR/USD 1,0535 %0,25
        BRENT 90,57 %-0,35
        ÇEYREK ALTIN 2.800,39 %-0,75
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 3,4 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 3,4 arttı

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Ağustos 2022'de 14 milyon 786 bin 761 kişi iken, bu yıl ağustosta yüzde 3,4 artışla 15 milyon 289 bin 258 kişi yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 10:22 Güncelleme: 16.10.2023 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ücretli Çalışan sayısı arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini paylaştı.

        Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı geçen yıl ağustosta 14 milyon 786 bin 761 iken, bu yıl aynı ayda yüzde 3,4 artışla 15 milyon 289 bin 258 kişiye yükseldi.

        Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Ağustos ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1 arttı, inşaat sektöründe yüzde 12,6 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,7 arttı.

        Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Ağustos ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 arttı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        Konut satışlarında düşüş
        Konut satışlarında düşüş
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        Olay anı kamerada! Kız arkadaşına laf atıp öldürdü!
        Olay anı kamerada! Kız arkadaşına laf atıp öldürdü!
        "Bu yaza damga vuracağız"
        "Bu yaza damga vuracağız"
        İzmir'de AVM'de 'omuz atma' cinayeti!
        İzmir'de AVM'de 'omuz atma' cinayeti!
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Avrupa’da mikroplastik içeren ürünlerin satışı yasaklandı: Yasak kararı neden alındı ve hangi ürünleri kapsıyor?
        Avrupa’da mikroplastik içeren ürünlerin satışı yasaklandı: Yasak kararı neden alındı ve hangi ürünleri kapsıyor?
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        4600 günle kıdem tazminatı
        4600 günle kıdem tazminatı
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Şartlı tahliyeyle çıktı! 2. cinayeti işledi!
        Şartlı tahliyeyle çıktı! 2. cinayeti işledi!
        Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü'nün katili yakalandı!
        Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü'nün katili yakalandı!
        "Dünyanın en mutlusu benim"
        "Dünyanın en mutlusu benim"
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Gece boyu bombardıman! Binlerce Filistinli tahliye edildi
        Gece boyu bombardıman! Binlerce Filistinli tahliye edildi
        OSD'den yerli araç uyarısı!
        OSD'den yerli araç uyarısı!
        Habertürk Anasayfa