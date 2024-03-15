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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 2,8 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 2,8 arttı

        Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 arttı. Artışta yüzde 9,6 ile en çok inşaat sektörü etkili oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 10:09 Güncelleme: 15.03.2024 - 10:09
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        Çalışan sayısında inşaat farkı!
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        Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 620 bin 763 kişi iken, 2024 yılı Ocak ayında 15 milyon 22 bin 900 kişi oldu.

        Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Ocak ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1 arttı, inşaat sektöründe yüzde 9,6 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,1 arttı.

        ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK YÜZDE 0,1 ARTTI

        Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

        Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Ocak ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,7 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,3 arttı.

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