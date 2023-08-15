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        Haberler İş-Yaşam Ücretli çalışan sayısı haziranda yıllık bazda yüzde 2,2 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Ücretli çalışan sayısı haziranda yıllık bazda yüzde 2,2 arttı

        Türkiye istatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de ücretli çalışan sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artış göstererek 14 milyon 925 bin 783 kişiye çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 10:30
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        Ücretli çalışan sayısı haziranda arttı
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

        Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Haziran 2022'de 14 milyon 611 bin 38 iken bu yıl haziranda yüzde 2,2 artışla 14 milyon 925 bin 783 kişiye yükseldi.

        Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 0,4 azalırken inşaat sektöründe yüzde 6,9 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,8 arttı.

        Ücretli çalışanlar, Haziran 2023

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        Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında mevsim etkilerinden arındırılmış ücretli çalışan sayısı, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,3 düşüş gösterdi.

        Bu dönemde ücretli çalışan sayısı aylık bazda sanayi sektöründe yüzde 0,8 ve inşaat sektöründe yüzde 1,1 azalırken ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 artış kaydetti.

        Ücretli çalışanların aylık değişim oranları (%), Haziran 2023

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