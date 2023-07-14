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        Ücretli çalışan sayısı mayısta yıllık bazda yüzde 4 arttı

        Ücretli çalışan sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artış gösterdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 12:15
        Ücretli çalışan sayısı yüzde 4 arttı
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

        Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Mayıs 2022'de 14 milyon 308 bin 991 iken bu yıl mayısta yüzde 4 artışla 14 milyon 881 bin 757 kişiye yükseldi.

        Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 1,4, inşaat sektöründe yüzde 13 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4 arttı.

        AYLIK BAZDA YÜZDE 0,7 YÜKSELDİ

        Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında mevsim etkilerinden arındırılmış ücretli çalışan sayısı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı.

        Bu dönemde ücretli çalışan sayısı aylık bazda sanayi sektöründe yüzde 0,3, inşaat sektöründe yüzde 1,5 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,8 artış gösterdi.

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