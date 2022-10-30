Ücretlerin vergilendirilmesi tebliğinde değişiklik

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri tek işveren sayılarak, ücret gelirleri kümülatif matrah dikkate alınarak tevkif suretiyle vergilendirilecek. Kamu görevlileri ayrıca beyanname vermeyecek.
Böylece, genel bütçe kapsamında bulunan kamu idarelerinde çalışan personelin, yıl içinde bu kapsamdaki diğer kurum ve kuruluşlardan da ücret alması veya bu kapsamdaki diğer bir kurum ve kuruluşa nakil olması durumunda, elde ettikleri ücretler tek işverenden alınan ücret olarak değerlendirilecek.
Aynı takvim yılı içinde birden fazla işverenden ücret geliri elde eden özel sektör çalışanlarına da kolaylık sağlandı.
Hizmet erbabının aynı takvim yılı içinde işveren değişikliği yaptığı durumlarda, talep etmesi ve işverenin de kabul etmesi halinde, yeni işverenin eski işverendeki gelir vergisi matrahını dikkate alarak kümülatif matrah üzerinden tevkifat yapılabilmesine imkan tanındı.
Değişiklikle hizmet erbabının talep etmesi ve işverenlerin de kabul etmesi kaydıyla, yıl içerisinde aynı anda birden fazla işverenden alınan ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde de kümülatif matrah dikkate alınarak tevkifat yapılabilecek.
Böylece, hizmet erbabına ve işverenlere kolaylık sağlandı ve hizmet erbabının, yıllık beyanname vermesi durumunda da kümülatif matrah dikkate alınarak hesaplanan vergiyi mahsup edecek olması nedeniyle fark vergi ödememesi imkanı tanındı.
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