'Uçmak İstedim' yayında

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Sözü ve müziği Onur Betin ve Ozan Çınar'a ait olan "Uçmak İstedim" adlı parçanın düzenlemesi ve mix&mastering'i Onur Betin imzası taşıyor.

Betin ve Çınar, "Uçmak İstedim" ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bazen anlık duygularla olduğumuz yerden olmak istediğimiz noktaya, sadece uçmak isteriz. Grileşen dünyada beyazlığımızın ayıp olduğu günler yaşıyoruz. Şarkıda ifade ettiğimiz şey de bu grileşen dünyadan, hislerden, kaçma güdüsü..." dedi.

Yeni şarkının video klip yönetmeni ise Mustafa Özen oldu. Onur Betin ve Ozan Çınar, "Uçmak İstedim" adlı yepyeni şarkılarını tüm dijital platformlarda yayınladı.