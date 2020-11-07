Yöre sakinlerinden Sabri Sarcan, Üçkaya Vadisi'nin son zamanlarda bölge halkı başta olmak üzere ziyaretçilerin beğenisini topladığını söyledi. Vadinin özellikle sosyal medyada büyük üne kavuştuğunu belirten Sarcan, "Vadide sonbaharın gelişiyle adeta bir cenk cümbüşü yaşanıyor. Manzara çok güzel, özellikle doğaseverlerin uğradığı ve fotoğrafçıların çok güzel kareler elde ettiği bir alan." dedi.