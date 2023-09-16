Üçhöyük kazısında mutfak kapları, bakır ve demir işçiliği malzemeleri bulundu

Son dönemlerinde güçten düşmüş. Onun sebebi ise doğudan gelen Hitit saldırıları. Ondan sonra da büyük ihtimalle terk edilmiş. Bu kafamızda ve zihnimizde şekillendi. Analizlerle ve elde ettiğimiz verilerle de şekillendi aslında. Bir de burası Tunç Çağı metinlerinde geçen 'Puruşanda' kentiyle eşleştiriliyor. Bununla ilgili kesin konuşmak için belki erken ama çıkabilecek yazılı belgeler bu konuyu aydınlatacak."