Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali "online" düzenlenecek

AA

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin 23'üncüsü, izleyicilerle 7-14 Mayıs'ta online ortamda buluşacak.

Festivalin Basın Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, 22 yıldır aralıksız olarak kadın yönetmenlerin filmlerini sinemaseverlerle buluşturan festival, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 23. yılında ilk kez online düzenlenecek.

Uçan Süpürge Vakfının düzenlediği festivalin onursal başkanı, Türkan Şoray oldu. Festivalde bu yıl filmleri, sinema alanında uzman 35 kişiden oluşan danışma kurulu seçti.

Festivalin filmleri, online ortamda gösterime girecek, Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIBRESCI) tarihinde ilk kez online jürilik yapacak.

Bu yıl 101 ülkeden kadınlara ulaşmayı hedefleyen festivaldeki filmler, Uçan Süpürge Vakfı internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından izleyiciyle buluşacak.

Öte yandan, daha önce "doğa" olarak belirlenen 23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin teması, Kovid-19 nedeniyle "Evde kaldık" olarak değiştirildi.

Temayla, "Evde çalışıyor, üretiyor, kendi ev hallerimizle baş etmeyi öğreniyoruz. 23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali vesilesiyle, sanatın, sinemanın, evlerimizin içinde bin bir türlü ev haliyle, kaçınılmaz olanla baş etmeye çalışırken nefes aldıracak molalar yaratmasını umuyoruz." mesajı veriliyor.