Uçakta yemek yediğinizde, yemeklerin tadı neden değişir?

UÇAK YÜKSELDİKÇE NEM ORANI DÜŞER VE HAVA KURUR

Uçağa bindiğimizde ilk olarak koku duyumuz etkilenir. Uçak yükseldikçe hava basıncı ile beraber ortamdaki nem oranı düşmeye başlar. Nem oranı on bin metrede yüzde 12'ye kadar düşer ve bu da çöl havasından bile daha bir kuru hava anlamına gelir.