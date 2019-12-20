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Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Nikar D.'nin avukatı tutuklama kararını veren mahkemeye tutukluluğa itiraz dilekçesi sundu. Avukat Faruk Lokman dilekçesinde, Nikar D.'nin akıl sağlığının yerinde olmadığını belirterek, gönderildiği cezaevine girer girmez ruh hastalığının cezaevi yönetimi ve doktorunca hemen fark edildiğini, bunun üzerine Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiğini belirtti.

"GÖZETİM ALTINA ALINSIN"

Nikar D.'nin adliye koridorunda beklerken de sürekli farklı hikayeler ve hayal dünyasına ait anılarını gerçekmiş gibi anlattığını belirten avukat dilekçesinde, "Şüphelinin Devlet Bahçeli ile televizyonda ikili diyalog kurduğundan bahsetmesi dahi durumun vehametini ortaya koymaktadır" dedi.

Nikar D. hakkında verilen tutuklama kararının kaldırılarak mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrole çevrilmesi istendi. Şüphelinin avukatı ayrıca, müvekkilinin akli dengesi yerinde olmadığını öne sürerek savcılık kanalıyla gözetim altına alınması ve mahkemece oğlunun kendisine vasi olarak atanması yönünde karar verilmesini talep etti.

UÇAKTA TAŞKINLIK YAPIP TUTUKLANMIŞTI

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs Ercan Havalimanı'na gitmek için kalkış hazırlıkları yapan özel bir havayolu şirketine ait uçakta bulunan Nikar D. adlı yolcu "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım. Havalimanında 5 tane bomba var" diye bağırmıştı. Anadolu Adliyesi'ne getirilen Nikar D. çıkarıldığı mahkemece "Hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçundan tutuklanmıştı.