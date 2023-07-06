Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Uçakta taciz iddiası: 3 yolcu sınırdışı edildi

        Tel Aviv-İstanbul seferini yapan uçakta, yolcuların kabin memurunun görüntülerini çekerek taciz ettiği iddia edildi. Kabin memurunun şikayeti üzerine gözaltına alınan 3 yolcu, sınırdışı edildi

        DHA
        Giriş: 06.07.2023 - 14:29
        Uçakta taciz iddiası: 3 yolcu sınırdışı edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tel Aviv-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan yolcu uçağında görevli bir kabin memuru 3 İsrail uyruklu yolcunun gizliden videosunu çektiğini gerekçe göstererek taciz iddiasında bulundu. Uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra 3 İsrailli yolcu gözaltına alındı.

        Kurban Bayramının ilk gününde iddialara göre; Pegasus Havayolları Tel Aviv-İstanbul seferinde meydana gelen olayda, uçak, yolcu alımının tamamlanmasının ardından İsrail Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

        Uçağın havalandıktan bir süre sonra 3 İsrailli yolcu uçuşta görevli kabin memurunu cep telefonu kamerası ile kaydetmeye başladı. Kabin memuru bu sırada cep telefonu kamerası ile kaydedildiğini fark edince uyarıda bulundu. Bunun üzerine yolcularla tartışmaya başlayan kabin memurlarının şikayeti üzerine uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmasının ardından polis ekipleri çağırıldı.

        Polis ekipleri taciz iddiaları üzerine 3 İsrailli yolcuyu gözaltına alırken cep telefonlarına el konuldu. Mahkemeye sevk edilen 3 yolcu serbest bırakılmasının ardından sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

        #Uçakta taciz
        #israil
        #son dakika
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gelecek ve Saadet Partileri Meclis grubu kurdu
        Gelecek ve Saadet Partileri Meclis grubu kurdu
        Yepyeni bir HABERTURK.COM
        Yepyeni bir HABERTURK.COM
        Yeğeninin ölümüne neden oldu! "Merdivenden düştü" dedi
        Yeğeninin ölümüne neden oldu! "Merdivenden düştü" dedi
        Makas katliamının boyutu tespit tutanağında!
        Makas katliamının boyutu tespit tutanağında!
        Hastalığınızın arkasında o mu var? Nedir bu kimerizm? 
        Hastalığınızın arkasında o mu var? Nedir bu kimerizm? 
        Tüm yönleriyle kira ve konut fiyatlarındaki sorun… Nedenler, sonuçlar ve çözüm önerileri.
        Tüm yönleriyle kira ve konut fiyatlarındaki sorun… Nedenler, sonuçlar ve çözüm önerileri.
        Bakan Şimşek'ten ekonomi programı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten ekonomi programı açıklaması
        Arda Güler'in gidiş tarihi!
        Arda Güler'in gidiş tarihi!
        Zorla evlendirilmek istenen çocuğun kuzenine kelepçe!
        Zorla evlendirilmek istenen çocuğun kuzenine kelepçe!
        Siyasiler de Threads'de yerini aldı
        Siyasiler de Threads'de yerini aldı
        Elazığ'da keşfedildi! Literatüre girdi
        Elazığ'da keşfedildi! Literatüre girdi
        Prigojin Rusya'da mı?
        Prigojin Rusya'da mı?
        Beşiktaş'ın Halil ısrarı!
        Beşiktaş'ın Halil ısrarı!
        En çok ne okuyoruz?
        En çok ne okuyoruz?
        Zuckerberg'den Twitter'a gönderme!
        Zuckerberg'den Twitter'a gönderme!
        Ayrılık rüzgarı! O da mı gidiyor?
        Ayrılık rüzgarı! O da mı gidiyor?
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu
        Sektörden ilk yorumlar
        Sektörden ilk yorumlar
        PSG'ye çıkarma!
        PSG'ye çıkarma!
        Ünlü oyuncu ucuz atlattı
        Ünlü oyuncu ucuz atlattı