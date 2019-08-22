Fransa- Tunus seferini yapan Transvaia Havayolu uçağında, Müslüman bir yolcu kokpitin hemen yakınında namaz kılmak istedi.

Namaz kılmak isteyen yolcu, ibadetini kokpitin hemen yakınındaki koridorda gerçekleştirmek isteyince, kabin görevlisi durumu pilota haber verdi. Namazını tamamlayan yolcu, kalkar kalkmaz görevlinin suratına yumruk attı. Olay, kabin kamerası tarafından görüntülendi.



Twitter'da bu görüntüler, yazar Waleed Al-husseini tarafından paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından da başka açıdan paylaşılan görüntülerde, yolcunun Nice'te polisler tarafından uçaktan indirilmek istendiği, ancak Fransız polisine de saldırdığı görüldü.