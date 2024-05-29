Uçakta hastalanan Mike Tyson: Kendimi yüzde 100 hissediyorum
Uçak yolculuğu esnasında rahatsızlanan Mike Tyson, "Kendimi yüzde 100 hissediyorum" açıklaması yaptı
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Emekli boksör Mike Tyson, hafta sonu Miami'den Los Angeles'a gittiği uçuş sırasında rahatsızlanınca havada acil tıbbi müdahalede bulunulmuştu.
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57 yaşındaki şampiyon sporcu, durumu hakkında X platformunda açıklama yaparken, YouTuber Jake Paul'le yapacağı dövüşe atıfta bulunarak "Jake Paul'ü yenmem gerekmemesine rağmen artık kendimi yüzde 100 hissediyorum" diye yazdı.
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Tyson'ın temsilcisi önceki gün, ünlü boksörün Miami'den Los Angeles'a giden bir uçaktayken "inişten 30 dakika önce ülser nedeniyle midesi bulantısı ve baş dönmesi sorunu yaşadığını açıklamıştı.
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Temsilcisi, Tyson'ın durumunun iyiye gittiğini, hastalık korkusunun kalkıştan önce gecikmeye neden olduğu yönündeki haberleri de yalanladı ve gecikmeyi "uçaktaki klima sorununa" bağlamıştı.
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2005 yılında boksu bırakan Tyson, temmuzda ünlü Youtuber Jake Paul ile dövüşmeye hazırlanıyor. Tyson'ın X'teki son paylaşımı, boksörün hastalık nedeniyle dövüşlerinin iptal edileceği haberlerini de inkar etmesi olarak yorumlandı.
Tyson ile Paul'ün 20 Temmuz'daki maçı dijital platformda yayınlanacak.