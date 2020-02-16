16 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uçakta başlayan aşk Şanlıurfa'da düğünle taçlandı
- Çin'e giderken Rusya'daki aktarma sırasında tanışıp birbirlerine aşık olan Çinli Han Mimuna ile Şanlıurfalı Yılmaz Yıldırım, Türk örf ve adetlerine göre yapılan düğünle dünyaevine girdi - Han Mimuna: - "Gelin geldiğim Şanlıurfa'nın yöresel yemeklerini öğrendim. Lahmacun, çiğ köfte ve içli köfte gibi yemekleri döndüğümüzde inşallah yapmaya başlarım" - Damat Yılmaz Yıldırım: - "Kalplerimiz bir olduğu için ailelerimiz de bize yardımcı oldu. Onlar da bize destek verdi. Memleketime gelip örf ve adetlerimize uygun şekilde düğünümüz yaptık"
Çin'e giderken Rusya'daki aktarmada tanışıp birbirlerine aşık olan 27 yaşındaki Çinli Han Mimuna ile 30 yaşındaki Şanlıurfalı Yılmaz Yıldırım, Türk örf ve adetlerine göre yapılan düğünle evlendi.
Çin'de üniversite eğitimi gören Yıldırım ile Türkiye'de öğrenim gören Han Mimuna'nın uçakta başlayan arkadaşlıkları uzun süre devam etti.
Eğitimini tamamlayan ve Çin'de bir şirkette uçak mühendise olarak işe başlayan Yıldırım, sevdiği Han Mimuna ile hayatını birleştirmeye karar verdi.
Ailelerinin de destek verdiği çift için Şanlıurfa'da yöresel adetlere uygun düğün yapıldı. Gelinin yakınlarının da katıldığı düğünde Han Mimuna ilgi odağı oldu.
Müslüman bir ailenin kızı olan Çinli gelin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da eğitim gördükten sonra ülkesine dönüp tercüman olarak çalışmaya başladığını söyledi.
Yılmaz ile ilk görüşte birbirlerine aşık olduklarını anlatan Mimuna, "Allah nasip ederse ileride Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Gelin geldiğim Şanlıurfa'nın yöresel yemeklerini öğrendim. Lahmacun, çiğ köfte ve içli köfte gibi yemekleri döndüğümüzde inşallah yapmaya başlarım." dedi.
Han Mimuna, Türkiye'yi ve insanlarını çok sevdiğini sözlerine ekledi.
Damat Yılmaz Yıldırım da sevdiği kızla evlendiği için çok mutlu olduğunu söyledi.
Bir yabancıyla evlenme kararına ailesinin ve yakınlarının da destek verdiğini ifade eden Yıldırım, kalplerin ve niyetlerin iyi olması halinde insanın birçok zorluğun üstesinde geldiğini ifade etti.
Han Mimuna ile tanışmasının bir kader olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:
"Çin'de uçak teknolojileri üzerine üniversite eğitimi aldıktan sonra bir şirkette mühendis olarak çalışmaya başladım. Eşimle de Türkiye'den Çin'e giderken Rusya'da aktarma uçağına binerken tanıştık. Orada birbirimize aşık olduk. Arkadaşlığımız uzun süre devam etti. Daha sonra Han ile evlenmeye karar verdik. Aşk engel tanımaz. İnsan kendisinden ve karşısındaki insandan emin olduktan sonra dünyanın neresinde olursa olsun fark etmez, Allah'ın inayetiyle kalpler birleşir. Kalplerimiz bir olduğu için ailelerimiz de bize yardımcı oldu. Onlar da bize destek verdi. Memleketime gelip örf ve adetlerimize uygun şekilde düğünümüzü yaptık. Allah nasip ederse Çin'e döneceğiz inşallah. Çin'de Türkiye ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız çok seviliyor. Bizler de her zaman ona dua ediyoruz."
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