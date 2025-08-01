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        Uçakta ayakta durma tartışması

        Pegasus Havayolları'nın Sofya-İstanbul seferini yapan uçakta, inişin ardından ayakta durma tartışması çıktı. Uçak park yerine geldikten sonra polis ekipleri ayakta bulunan yolculara kural dışı yolcu prosedürü uyguladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 15:06 Güncelleme: 01.08.2025 - 15:06
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        Uçakta ayakta durma tartışması
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        Sofya-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini tamamlayan uçak park yerine ulaşmadan bazı yolcular ayağa kaktı. Kabin memurunun uyarılarını dikkate almayan ve taşkınlık çıkartan yolculara polis kural dışı yolcu prosedürü uyguladı.

        DHA'nın haberine göre Pegasus Havayolları'nın Sofya-İstanbul seferini yapan uçak dün akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

        Edinilen bilgiye göre, uçağın park yerine ilerleyişi sırasında bazı yolcular ayağa kalktı. Anonsları ve kabin memurunun uyarılarını dikkate almayan bazı yolcular yerlerine oturmadı ve taşkınlık çıkarmaya başladı. Bunun üzerine, pilot uçağa polis ekiplerini çağırdı. Uçak park yerine geldikten sonra polis ekipleri ayakta bulunan yolculara kural dışı yolcu prosedürü uyguladı.

        PARA CEZASI UYGULANABİLECEK

        Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), uçuş güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir adım atarak, iniş sonrası kurallara uymayan yolculara yönelik yaptırımları devreye sokmuştu. 2 Mayıs 2025'te yayımlanan 'Yolcu Anonsları Genelgesi' kapsamında, uçak tam olarak park pozisyonuna ulaşmadan ve emniyet kemeri ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkan yolculara artık idari para cezası uygulanabilecek.

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