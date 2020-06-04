Uçak yolculuğunda "fiziki temassızlık" kriteri

AA

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kovid-19 salgını nedeniyle mart ayında durdurulan ve 1 Haziran itibarıyla iç hat uçuşlarının başladığı hava yolu taşımacılığında, uluslararası süreçler de göz önünde tutularak kararlar hayata geçiriliyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan "Kovid-19 Salgını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu İlanı"na dayanılarak, "Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kovid-19 Rehberi"ne uygun olarak hazırlanan "Uçuş Operasyonları Esnasında Kovid-19 Tedbirleri Genelgesi" uygulamalara yön veriyor.

Buna göre, koltuk ceplerindeki dergi ve broşürlerin kaldırıldığı hava aracında sağ taraftaki son iki koltuk sırası Kovid-19 izolasyon alanı olarak belirlendiğinden boş bırakılıyor.

Hava aracına binmeden önce bilet rezervasyonları yapılırken kabin içinde mümkün olduğunca boş koltuk kalacak şekilde yerleşim yapılmasına özen gösteriliyor. Kabin ekibi koltuğunun karşısında kalan yolcu koltuğu, sosyal mesafe sağlanamıyorsa veya kabin görevlisi yüz koruyucu kullanmıyorsa boş bırakılıyor.

- El bagajına sınırlama

Yolcular, hava aracına binmeden önce temassız ateş ölçerle kontrolden geçirilerek semptom sorgulaması yapılıyor. 38 derecenin üstünde ateş, burun akıntısı, öksürük ve solunum sıkıntısı gibi semptomlar görülmesi halinde yolcu, hava aracına kabul edilmiyor.

Biniş sırasında hareketliliğin azaltılması amacıyla yolcular, hava aracına sosyal mesafeyi en az bir metre sağlayacak şekilde oturma yerlerine göre kabul ediliyor.

Yolcuların hava aracına biniş ve inişi sırasında sosyal mesafeyi koruyabilmeleri ve kabin ekibinin yolcu bagajına dokunma ihtiyacını azaltmak için kadın el çantası, erkek evrak çantası, dizüstü bilgisayar ve bebek el çantası dışında el bagajı kabine kabul edilmiyor.

Yolcuların biniş kapısından hava aracına transferleri otobüsle yapılacaksa aracın maksimum kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul ediliyor.

- Bebeklerde maske kullanılmayacak

Hava aracı içinde uçak içi emniyet bilgilendirmesinde, Kovid-19 kapsamında alınması gereken uçuş tedbirlerine de yer veriliyor. Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikayeti olan yolcuların görevlilere bildirilmesi isteniyor.

Kovid-19 nedeniyle mart ayında durdurulduktan sonra 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecine geçilen hava yolu taşımacılığında iç hat uçuşları yeniden başladı.

Alınan tedbirler kapsamında yolcuların "tıbbi maske" takma zorunluluğu bulunuyor. Uçaklarda kullanılan HEPA tipi filtreler 3 dakikada bir havayı temizliyor. Bu nedenle diğer mekanlara göre uçakta daha güvenli bir ortam oluşuyor. Buna karşın her türlü ihtimal gözetilerek yolcuların yan yana koltuklarda oturmalarına imkan sağlansa da "fiziki temassızlık" kuralı esas olacak. Bu kapsamda, yolcuların birbirlerine temas etmemesi için gerekli tedbirler alınacak.

Yolculara verilecek malzemeler mümkünse kişiye özel olacak, bu mümkün değilse her kullanımdan sonra temizlenip paketlenecek. Yastık ve battaniyeler 2 saatten uzun uçuşlarda ambalajlı verilebilecek.

İki saatten kısa uçuşlarda yiyecek servisi yapılmayacak. İki saatten uzun uçuşlarda önceden hazırlanmış kapalı ambalajlı/paketlenmiş yiyecek ve içecekler yolculara servis edilecek. Mümkünse bunlar hava aracına biniş öncesinde yolcuların oturma alanlarına bırakılacak. Uçuş sırasında servis yapılması gerekiyorsa tek paket halinde gerçekleştirilecek.

Uzun menzilli uçuşlarda tek paket olacak şekilde servis tekrarlanabilecek. Yeme ve içme sırasında maske çıkartılacağından yan yana oturan yolcular aynı anda yemeğe başlayamayacak. Bir yolcu yeme ve içmesini bitirdikten sonra yanındaki yolcu başlayabilecek. Bu konuda uyarı anonsu yapılacak.

Boğulma riski nedeniyle bebeklere maske takma zorunluluğu olmayacak, çocuklarda ise uygun boyutlarda maske veya bandana kullanılacak.

İniş sonrasında kabindeki teması en aza indirebilmek için yolcuların küçük gruplar halinde ayağa kalkarak hava aracından indirilmesi yoluna gidilecek.

- Semptom gösteren yolcu izolasyon koltuğuna götürülecek

Kovid-19 semptomu gösteren yolcu, daha önce arkada boş bırakılarak belirlenmiş izolasyon koltuklarına götürülecek. Hava dolaşım sistemi dikkate alınarak bu yolcular, izolasyon alanının sağındaki pencere tarafı koltuklara oturtulacak.

Yolcunun maskesini yolculuk süresince doğru şekilde kullanması sağlanacak. Olası Kovid-19 vakasına başka bir yolcu eşlik ediyorsa bu kişi herhangi bir semptom göstermese dahi önceden belirlenen izolasyon koltuklarına alınacak.

Kaptan pilot, söz konusu yolcu ve olası semptomları konusunda bilgilendirilecek ve varış havaalanına ulaşmadan önce havalimanı kontrol birimi bu konuda uyarılacak.

Genelgedeki hususlar konusunda hava yolu personeli de bilgilendirildi. Gelecek dönemdeki tüm uçuşlarda bu kurallar gözetilecek.