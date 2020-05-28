Uçak seferlerinde haziran öncesi "Kovid-19 tedbirleri" değerlendiriliyor

AA

Uçak seferleri, Kovid-19 salgını nedeniyle Bilim Kurulunun kararları çerçevesinde mart ayından itibaren kademeli olarak durdurulmaya başlanmıştı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, alınan önlemler sayesinde Kovid-19 teşhisi konulan hasta sayısındaki azalmayla birlikte kademeli olarak başlatılan normalleşme süreci kapsamında uçak seferlerinin de haziran ayı içinde başlaması planlanıyor.

Bilim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeyle, gerekli hijyen kurallarının sağlanması şartıyla "sosyal mesafe kuralı"nın uçaklarda uygulanmaması yönünde karar verilmesi seçenekler arasında bulunuyor.

- "Dünya havacılık sektöründe de uygulama bu şekilde"

TOBB Türkiye Sivil Havacılık Meclisi Başkanı Teoman Tosun, AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafenin her alanda değerlendirilmeye başladığını söyledi.

Uçak ve benzeri ulaşım araçlarında 1 veya 1,5 metre sosyal mesafe aralığı sağlanmasının teknik olarak mümkün olmadığını belirten Tosun, "IATA, FAA, EASA gibi uluslar arası kural koyucular, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, terminal işletmecileri arasında görüşmeler yapıldı. Bu görüşmeler sonucunda uçaklarda orta koltuğun boş bırakılması uygulamasının bir anlam ifade etmeyeceği konusunda fikir birliğine varıldı." dedi.

En üst seviyede uygulanacak hijyen kurallarıyla yolcuların uçağa alınacağını ifade eden Tosun, hosteslerin siperlik kullanacağını, yolcuların maske takacağını, tuvalete gitmek isteyenlerin ilk olarak hosteslere bilgi vereceğini ve sırayla tuvaletlerin kullanacağını bildirdi.

Tosun, çalışanların ve yolcuların sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak, "Dünyadaki hava yolları şirketleri de uçak seferlerinde, hijyen kurallarının en üst seviyede olması şartıyla yolculara sosyal mesafe kuralını uygulamayacak. Aynı kararın Türkiye'de de alınması bekliyoruz." diye konuştu.

- "Uçaklarımız ameliyathaneler kadar güvenilir"

Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TOSHİD) Başkanı Mehmet Nane de yeni dönemde uçak seyahatlerinde uygulanacak tedbirlere ilişkin bilgi verdi.

Maske takılmasının artık hayatın bir parçası haline geldiğine işaret eden Nane, havalimanına girişten itibaren uçağa bininceye kadar yolcuların 4 kez ateş ölçümlerinin yapılacağını kaydetti.

Yolcular kontuara geldiklerinde personelin siperlikli olacağına dikkati çeken Nane, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim uçaklarımızda ameliyathanelerde kullanılan HEPA tipi denilen yüksek verimliliğe sahip filtreler kullanılıyor. Bu nedenle tamamen hijyenik ortamda uçağa aldığımız yolcularımıza yönelik olarak sosyal mesafe kuralının uygulanmaması yerinde ve doğru bir karar olacaktır."

Uçuşlarda belirli bir süre sıcak yemek olmayacağını belirten Nane, "Sadece paketi açanın ilk kez dokunacağı sandviçler olacak. Bu ve benzeri önlemler hayatımıza girecek." ifadelerini kullandı.

Dünya havacılığının yüzde 82'sinin bağlı olduğu Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) de aynı şeyleri söylediğini dile getiren Nane, "Sosyal mesafe 2 metre deniliyor. Orta koltuk boş olsa da tuvalete giderken sosyal mesafe diye bir şeyin kalması mümkün değil. Misafirlerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği için hijyen zinciri kurulması gerekiyor." dedi.

Uçakların en etkin havalandırmanın sağlandığı en hijyen ortamlar olduğunu vurgulayan Nane, şunları kaydetti:

"Uçaklarda kullanılan HEPA tipi denilen filtreler uçaktaki tüm havayı ortalama her 3 dakikada bir filtre ediyor. Aynı hava sirküle edilmiyor, yüzde 60 dışarıdan taze hava alınıyor. Bu hava da 1300 derecelik ısısı olan motordan geçip filtre ediliyor. Böylece virüs, bakteri ve benzeri her şeyi öldürüp havayı tekrar geri veriyor."