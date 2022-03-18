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Uçak seferleri iptal mi edildi? 18 Mart Cuma 2022 Pegasus, Anadolu Jet ve THY iptal olan uçuşlar sorgulama ekranı...

18 Mart iptal edilen uçuşlar! 18 Mart Pegasus, Anadolu Jet ve THY iptal olan uçuşlar sorgulama ekranı...

Uçak seferleri iptal mi edildi? Meteoroloji İstanbul için kar uyarısı yayınlarken gözler iptal olan uçuşlara çevrildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle geçtiğimiz hafta Pegasus, Anadolu Jet ve THY pek çok seferini iptal etmişti. Peki, Bugün hangi uçuşlar iptal edildi? İşte, 18 Mart Pegasus, Anadolu Jet ve THY iptal olan uçak seferleri sorgulama!

18.03.2022 - 09:23 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışının etkili olmasıyla birlikte THY, Pegasus, Anadolu Jet; İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan pek çok seferini iptal ettiğini duyurmuştu. Meteorloji tarafından yayınlanan kar uyarısı sonrasında gözler 18 Mart iptal olan uçuşlara çevrildi. Peki, Kar yağışının etkisini hissettirdiği bugün hangi uçuşlar iptal edildi? 18 Mart Pegasus, Anadolu Jet ve THY iptal olan uçak seferleri sorgulama! 

  • 19 MART UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

    Kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanacak aksaklıkların önüne geçilmesi adına THY ve Pegasus bazı uçuşlarını iptal ettiğini duyuruldu. 

  • THY'DEN UÇAK SEFERLERİ İPTAL AÇIKLAMASI

    TÜRK Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları sebebiyle 18-19 Mart tarihlerindeki İstanbul ve Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı birçok uçuşu iptal etti. 

    THY, İstanbul Havalimanı'ndan 18 Mart tarihinde planlanan 57 seferin iptal edildiğini duyurdu. THY'nin açıklaması şöyle; "18 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle MADKOM(Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 seferimiz iptal edilmiştir"

    THY iptal olan uçak seferleri sorgulama!

  • PEGASUS'TAN İPTAL OLAN SEFER AÇIKLAMASI

    Pegasus, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 18-19 Mart'taki İstanbul ve Sabiha Gökçen kalkı ve varışlı kimi uçuşları iptal etti. Pegasus'un açıklaması şu şekilde;

    "Değerli misafirlerimiz,

    Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komiteleri (MADKOM) kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir. Ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz 0850 250 67 02 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz."

    Pegasus iptal olan uçak seferi sorgulama!

  • HANGİ UÇUŞLAR İPTAL

    Aşağıdaki linklerle 18 Mart bugün hangi uçuşların iptal edilidiğine ulaşabilirsiniz. İşte, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı merkezli iptal olan uçuşlar bilgi ekranı...

    İSTANBUL HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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