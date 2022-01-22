Dün akşamdan beri en çok araştırılan sorulardan biri olan uçuşlar iptal mi sorusunun cevabı belli oldu. Bilindiği gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan İstanbul hava durumu raporuna göre İstanbul'da önümüzdeki 4-5 gün boyunca yoğun kar yağışı bekleniyor.

Dün akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışının ardından dün akşam ve bugün için uçak bileti olan ve uçak seyahati yapacak olan vatandaşlar uçak seferlleri iptal mi oldu, hangi uçak seferleri iptal sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İstanbul Hava Limanı ve Sabiha Gökçen Hava Limanı iptal edilen uçuşlar listesi