Uçak pencereleri neden yuvarlaktır? İşte yuvarlak olmasının nedeni

KARE PENCEREDE BASINÇ DAHA YÜKSEKTİR

Kare pencerelerin köşelerinde oluşan basınç gövdenin geri kalanına göre iki veya üç katı daha fazla olduğu için patlamaya neden oldu. Bu nedenle uçakları pencereleri yeniden tasarlanmaya başladı.