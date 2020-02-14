14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 5 Şubat Çarşamba günü İzmir-İstanbul seferini yapan PegasusPegasus Hava Yolları uçağı, havalimanına inişinden sonra pistten çıkıp toprak alana düştü.
Arzu Kaya'nın haberine göre, 3 parçaya bölünen uçakta 3 yolcu öldü, aralarında mürettebatın da bulunduğu 180 kişi yaralandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kazanın hemen ardından başlattığı soruşturma kapsamında ifade alma işlemleri devam ediyor. Yardımcı pilotun ise ifade işlemleri tamamlandı. O pilotun ifadesi ortaya çıktı.
O PİLOTUN İFADESİ ALINDI
Soruşturmada gözler kaza yapan PegasusPegasus uçağının pilotlarına çevrildi. Türk kaptan pilot ve yabancı uyruklu yardımcı pilot olayın ardından tedavi altına alındı. Soruşturma kapsamında şüpheli olan pilotlar tedavileri devam ettiği için ifade verememişti. Yardımcı pilotun 2. ameliyatına girmeden önce ifadesinin emniyet görevlilerince hastanede alındı. Tercüman aracılığı ile ifadesi alınan pilota, kazanın nasıl olduğu, olayı tarif etmesi, neden uçağı piste indirdiği, pisti neden pas geçmediği gibi soruların sorulduğu belirtildi.
GÖZLERİ KULEYE ÇEVİRDİ
Peki o pilot ifadesinde ne söyledi? Yardımcı pilot FerdinantFerdinant Pondaag’ınPondaag’ın ifadesinde kulenin kendilerine inilemeyeceğini söylemediği, “pas geçin, inmeyin” talimatı vermediği ve bu nedenle de inebileceklerini düşündüklerini söylediği öğrenildi.
Kendilerine ulaşan verilere göre inebileceklerini düşündüklerini anlatan pilot, o verilerin ne olduğu sorulduğunda ise hatırlamadıklarını aktardı. Kaptan pilotla beraber inmeye karar verdiklerini ifade ettiği öğrenilen yardımcı pilotun, kazaya dair bir çok detayı hatırlamadığı ve bazı soruları yanıtlayamadığı kaydedildi.
MEVCUT VERİLERLE İNEBİLECEKLERİNİ DÜŞÜNMÜŞLER
Mevcut veriler ışığında inebileceklerini düşündüğünü söylediği öğrenilen pilotun, uçağı indirdikten sonra kaydıklarını ve kaptan pilotun piste tutunmaya çalıştığını anlattığı belirtildi. Olaydan dolayı ise üzgün olduğunu söylediği aktarıldı.
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