Uçak kazası soruşturmasında bilirkişi raporu hazırlanacak

AA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Savcılık soruşturma kapsamında, sanıkların kusur durumunun belirlenmesi için 5 klasör ve CD'nin yer aldığı dosyayı bilirkişi heyetine gönderdi.

Dosyanın ulaştığı 6 kişilik bilirkişi heyetine, raporun hazırlanması için 3 ay süre verildi.

Uçak içindeki konuşmaları çözümleyecek olan bilirkişiler, pistteki zeminle ilgili analiz yapacak, meteorolojik verileri, uçağın teknik donanımlarını ve pilotların iniş iradesini değerlendirecek.

- Kaptan pilotun ev hapsi kaldırıldı

Bu arada, geçtiğimiz mart ayında tutuklanan M.A hakkında, daha sonra tahliye edilerek getirilen ev hapsi şeklindeki adli kontrol uygulamasının kaldırıldığı öğrenildi. Sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.