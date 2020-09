Uçak bileti fiyatlarında 2021’de hızlı bir yükseliş beklenmiyor

AA

Obilet.com'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen şirketin Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörü Keleş, pandemiden büyük oranda etkilenen havayolu ulaşımında, kovid-19 nedeniyle uzaktan çalışma ve online toplantı alışkanlığının yaygınlaşmasıyla birlikte iş seyahatlerinin yoğunluğunun ciddi ölçüde azalacağını ve 2018-2019 dönemindeki rekor rakamların, sektörde bir süre daha görülemeyebileceğini öngördüklerini aktardı.



İç hat uçuşlarda 2020 yaz döneminde uçak yolcu sayısının son 10 yılın en düşük seviyesine işaret ettiğine değinen Keleş, iç hatlarda havayolu yolcu trafiğindeki düşüş trendinin, aslında 2018 Kasım ayında başladığını kaydetti.

2018 Ekim’e kadar, bir önceki yılın sürekli üstünde veya az bir miktar altında gerçekleşen iç hat yolcu sayılarının, 2018 Kasım’dan itibaren kayda değer miktarda azalmaya başladığına değinen Keleş, şunları aktardı:

"İç hatlarda ücretsiz sunulan birçok özelliğin ücretli hale gelmesi, uçuş maliyetlerinin artması gibi nedenlerle düşmeye başlayan yolcu trafiği, 2020’de başlayan kovid-19 salgını nedeniyle getirilen seyahat kısıtlarıyla sıfırlandı. Sonrasında başlanan normalleşme süreciyle uçuşlar yeniden başlamasına rağmen rakamlar gösterdi ki bu yeterli olmadı ve 2020 yaz dönemi, uçak yolcu sayısında son 10 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Önümüzdeki süreçte de uzaktan çalışmanın ve online toplantı alışkanlığının yaygınlaşması nedeniyle iş seyahatlerinin yoğunluğunun ciddi ölçüde azalacağını, dolayısıyla 2018-2019 dönemindeki rakamların sektörde bir süre daha görülemeyebileceğini öngörüyoruz."



Dış hat yolcu sayılarının Kovid-19’un tüm dünyaya yayıldığı 2020 Mart ayına kadar kesintisiz bir yükseliş trendinde olduğunu vurgulayan Keleş, "2018’in her bir ayında, 2017’nin aynı dönemine göre dış hat yolcu trafiğinde artış görülmüş ve rekor kırılmıştı. 2019’da da her ay yeni bir rekor geldi. Bu dünya havacılık sektörü tarihinde ender görülen bir trenddi. 2020’ye girdiğimizde de Ocak ve Şubat ayı rekorları yenilenmişti. Her şey eskisi gibi gitseydi, büyük ihtimalle 2019’da kırılan 108 milyonluk dış hat yolcu rekoru 115-120 milyon düzeyinde rakamlar ile yenilenecekti. Ancak şu anki beklentimize göre 2020 dış hatlarda bunun ancak 3’te 1’inde rakamlara ulaşılabilecek." ifadelerini kullandı.

Obilet’in satış istatistiklerine baktıklarında, son dönemde 2020 Mart ayına kadar hızla yükselen uçak bileti fiyatlarının, Kovid-19’un etkisiyle duraklama trendine girdiğini gördüklerini kaydeden Keleş, şunları aktardı:

"Yurt içi bilet fiyatlarında 2017'den 2018'e ve 2018'den 2019'a geçerken ortalama yüzde 30'lara varan fiyat artışları görülmüştü. 2017 Temmuz'da 155 TL olan ortalama yurt içi bilet fiyatları, 2018 Temmuz'da 200; 2019 Temmuz'da ise 265 TL civarına yükselmişti. İçinde bulunduğumuz yıl ise, Kovid-19 kaynaklı talep düşüşünün etkisiyle Temmuz 2020 ortalama yurt içi uçak bileti fiyatları 270 TL düzeyinde seyretti. Ağustos için de benzer şeyleri söylemek mümkün. Geçen yılın ağustos ayında 250 TL olan ortalama fiyatlar, bu yıl yalnız yüzde 4 artarak 260 TL'ye çıktı.

Ancak burada uçak biletindeki KDV oranının yüzde 18’den yüzde 1’e indirilmesinin etkisi olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Ayrıca sektörde geleneksel olarak kış sezonunda fiyatlar düşer. Bu yıla özel durum nedeniyle talepteki gerileme de buna eşlik edince, önümüzdeki aylarda bilet fiyatlarının şu anki düzeylerinin önemli ölçüde altına ineceğini söylemek mümkün. Kovid-19 aşısının geliştirilmesi senaryosu altında 2021’de talep canlanacak olsa da maliyet tasarrufu için alınan kalıcı tedbirlerin etkisi devam edeceğinden, 2021'de uçak bileti fiyatlarının 2017-2019 döneminin aksine hızlı bir yükseliş göstermeyeceğini ve fiyat artışlarının enflasyonun altında kalacağını öngörüyoruz."