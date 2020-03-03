Hindistan'da GoAir Havayolları'na ait bir uçak kalkışa hazırlanırken sıra dışı anlar yaşandı. Uçakta bulunan bir yolcu baş üstü dolabını açınca şaşkına döndü.

Uçak kalkışa hazırlanırken, dolabın içinden iki güvercin çıktı.

Panikleyen güvercinler, görevliler tarafından hızla dışarı çıkarıldı. Uçağın içinde dolanmaya başlayan güvercinler amatör kameralar tarafından görüntülendi.

Konuyla ilgili şirket özür dilerken güvercinlerin uçağa nasıl girdikleri ise henüz bilinmiyor.