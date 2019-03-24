Kastamonu'da, dün akşam saatlerinde Devrekani-Kastamonu karayolu, Kırcalar mevkiinde kahreden bir trafik kazası meydana geldi. Devrekani İlçesi'nden Kastamonu yönüne giden Emre Tarlacı yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Hamdi Y. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon takla atarken, otomobil ise şarampole uçtu.

OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU

DHA'da yer alan habere göre hurdaya dönen otomobildeki uzman çavuşlar Emre Tarlacı, İsmail Doğan ve Enes Sertkaya olay yerinde hayatını kaybetti. Uzman Çavuş Burak Çelikoğlu ile kamyon şoförü Hamdi Y. ise yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza anı, yolda seyir halinde olan bir başka aracın kamerasına yansıdı. Görüntüde, Emre Tarlacı yönetimindeki otomobilin kontrolden çıktığı, çarptığı kamyonun takla attığı, otomobilin ise şarampole uçtuğu görüldü.

Kazada hayatını kaybeden Jandarma Uzman Onbaşı Emre Tarlacı Karaman’a, Jandarma Uzman Onbaşı İsmail Doğan Afyonkarahisar’a ve Jandarma Uzman Onbaşı Enes Sertkaya ise Elazığ’a gönderildi.