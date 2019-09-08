08 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
A Milli Futbol Takımı, A Milli Erkek Basketbol Takımı ve A Milli Kadın Voleybol Takımı uluslararası organizasyonlarda üç başarı birden yakaladı! Futbolda Andorra, basketbolda Karadağ galibiyetleri yaşanırken voleybolda Filenin Sultanları, Polonya'yı devirerek finale yükseldi.
FUTBOL
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Andorra'yı Beşiktaş Park'ta 1-0 mağlup etti.
Galibiyet golünü 89'da Ozan Tufan kaydederken Türkiye gruptaki 5. maçında 4. galibiyetini aldı ve 12 puana yükseldi. Türkiye grupta daha önce deplasmanda Arnavutluk'u 2-0, iç sahada da Moldova'yı 4-0, Fransa'yı 2-0 yenerken, rakip sahada ise İzlanda'ya 2-1 mağlup olmuştu.
A Milliler 10 Eylül'de Moldova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
BASKETBOL
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası klasman mücadelesinde Karadağ'ı 79-74 yenerek olimpiyat elemelerine katılma iddiasını son karşılaşmaya taşıdı.
Turnuvanın 1. turunda tek galibiyet alabilen ve klasman mücadelesine kalan milli takım, O Grubu'nda Karadağ karşısında ilk yarıda etkisiz bir oyun sergiledi. Karşılaşmanın büyük bölümünde geride kalan milli takım, özellikle son 5 dakikadaki iyi oyunuyla rakibini 79-74 yenmesini bildi.
VOLEYBOL
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükselen Türkiye, Ankara'da Polonya ile karşılaştı.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakada rakibine 3-1'lik üstünlük kuran Ay-yıldızlılar, tarihinde ikinci kez adını finale yazdırdı.
Filenin Sultanları, son şampiyon Sırbistan ile finalde karşı karşıya gelecek.
Türkiye bundan önce 2003 yılında Ankara'da düzenlenen organizasyonun finalinde Polonya'nın rakibi olmuş ancak rakibine 3-0 yenilmişti.
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