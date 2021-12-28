'Üç Kuruş'un yeni bölümü nefesleri kesti

'Üç Kuruş'un izleyiciyi ekran başına kilitleyen 9. bölümünde; Nezih'in emriyle Atilla'nın Çıngıraklı'ya saldırması tüm dengeleri değiştirdi. Atilla, Kartal'ın mekanını yerle bir etti ve ardından Şeco'yu öldürdü. Şeco'nun ölümüyle derinden sarsılan Kartal, tüm mahallenin önünde intikam yemini etti. Nezih'in başlattığı savaşı kabul eden Kartal, Atilla'yı öldürerek karşılık verdi.
Kartal, Atilla'yı öldürdükten sonra Bahar'ı kurtarmaya gitti. Babasının tehdidi yüzünden Çıngıraklı'yı terk etmek zorunda kalan Bahar, karşısında Kartal'ı görünce herkesi şaşırtacak bir hamle yaptı. Kartal'ı öperek duygularını açıkça belirten Bahar'a Kartal'dan da karşılık geldi.
SOSYAL MEDYA #SÖZÜMSÖZ DEDİ
'Üç Kuruş', 9. bölümüyle TOTAL'de 6.03 izlenme oranı (reyting), 14.41 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 5.42 izlenme oranı (reyting), 12.11 izlenme payı (share), AB'de 4.59 izlenme oranı (reyting), 11.38 izlenme payı (share) elde etti. Heyecan dolu bölüm sosyal medyanın da gündemindeydi. Dizi #üçkuruş ve #sözümsöz etiketleriyle Twitter Türkiye'de uzun süre TT listesinde yer aldı.
BAYBARS ORTAYA ÇIKTI
Bölümün bir diğer dikkat çeken gelişmesi ise Baybars'ın ortaya çıkması oldu. Başı Kartal ile belada olan Nezih, Baybars'ı görmeye gitti. İkili arasında akıllarda soru işaretleri bırakan bir görüşme gerçekleşirken başarılı oyuncu Kadir Çermik'in hayat vereceği Baybars karakteri izleyicide merak uyandırdı.
EFE, LEYLA'YI KURTARDI
Kartal ve Efe, Leyla'yı İrfan'ın kaçırdığını öğrenince onların peşine düştüler. Kartal, Ferhan'a arabasını vererek kaçmasına yardım ettiği için büyük bir vicdan azabı yaşarken bunu öğrenen Efe de Kartal'ı suçladı. Kartal ile Efe'nin arasında gergin anlar yaşanırken Ferhan'ın tüm hamlelerine rağmen Efe, Leyla'yı kurtarmayı başardı. Ferhan, Kartal'ın arabasını uçuruma sürerek Leyla ve kendisini ölmüş gibi gösterdi ancak Efe, izleri fark ederek gerçeği anladı. Ormanda ikisini aramaya başlayan Efe, onları bulmasının ardından Ferhan'a arabasını vererek kaçmasına izin verdi ve karşılığında Leyla'yı aldı.
'Üç Kuruş' yeni bölümüyle 10 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!