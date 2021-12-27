Kartal ve Efe, Leyla'nın peşinde!

Üç Kuruş'un 9. bölümünde Kartal ve Efe, Leyla'nın peşine düşüyor!

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Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

'Üç Kuruş'un 9. bölümü heyecan dolu dakikalara sahne olacak. Efe, Kartal'ın İrfan'ı serbest bıraktığını öğrenir ve Leyla'nın kaçırılmasında onun da payı olduğunu düşünerek büyük bir öfkeye kapılır.

Kartal'la birlikte Leyla'nın peşine düşen Efe, bu süreçte çok zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Leyla'yı kurtarmak için sınırlarını sonuna kadar zorlayan Efe'nin duygusal tepkileri Kartal'ın da gözünden kaçmaz.

Leyla'nın ortadan kaybolmasıyla büyük bir sarsıntı geçiren Kartal'a bir darbe de Nezih'ten geliyor. Kartal Nezih'ten alacağı intikamı planlarken Bahar'ın hamlesi herkesi şaşırtacak.

'Üç Kuruş', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!