Polisler, Kartal'ın evine baskın yaparken Ferhan'ın ormanlık alanda birine saldırdığı görülüyor. Kartal ve Efe'nin peşindeki adamlardan kaçmaya çalıştıkları anlar ise heyecanı yükseltiyor. Ormanın içinde panik halinde kaçan Neriman, Baybars'ı görünce şoke olurken yıllar sonra karşılaşan ikilinin yüzleşmesi büyük bir merakla bekleniyor.

ÜÇ KURUŞ 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

'ÜÇ KURUŞ'UN 14. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Efe ve Çetin, Korkmaz'ın mekanına baskın yaparak Kartal ile Oktay'ı kurtardı. Babasına yapılanların hesabını sormak isteyen Kartal, Efe ile birlikte Korkmaz'a saldırdı. Bahar, Azade ile yüzleşmesinde öğrendiği gerçeklerin ardından Kartal'ı terk etti. Kartal, Korkmaz'ın yerini nasıl bulacağını öğrenmek için gizlice Ferhan'la görüştü. Ferhan, vereceği bilgiler karşısında Kartal'dan kendisini hastaneden kaçırmasını istedi.

Kartal, Korkmaz'a Baybars'la geçmişte yaşadıkları olayı İzzet'in anlattığını öğrendi. İrfan'dan aldığı bilgilerle İzzet'i yeniden kaçıran Kartal, bu sefer merhamet göstermedi ve onu öldürdü. İzzet öldürüldükten sonra olay yerine ulaşan Efe'nin ne yapacağı merakla beklenirken Kartal, hiç beklemediği bir hamleyle karşılaştı. Efe, cebinden çıkardığı üç kuruşu İzzet'in üzerine atarak Kartal'ı korumayı seçti.